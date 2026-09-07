Venezuela.- Puy du Fou España recauda 10.000 euros destinados a apoyar la respuesta humanitaria de Cruz Roja en Venezuela

Puy du Fou España impulsa la ayuda humanitaria de Cruz Roja en Venezuela. - PUY DU FOU

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puy du Fou España ha recaudado 10.000 euros destinados a apoyar la respuesta humanitaria que Cruz Roja está llevando a cabo en Venezuela tras el desolador terremoto que asoló la región este verano.

El parque se comprometió a destinar el 100% de los beneficios obtenidos por la venta de entradas del espectáculo nocturno 'El Sueño de Toledo' del pasado 12 de julio a las acciones que Cruz Roja está llevando en aquel país, ha informado el parque en nota de prensa.

La donación ha sido entregada oficialmente a Cruz Roja durante un encuentro que ha tenido lugar en Puy du Fou España. En el acto han participado Jesús Esteban Ortega, presidente de Cruz Roja Castilla-La Mancha, y del parque Puy du Fou España: Olivier Strebelle, consejero delegado, y José Ramón Molinero, director general adjunto de Puy du Fou España.

Para Puy du Fou España, esta iniciativa representa mucho más que una acción puntual. "El compromiso con la sociedad y la voluntad de contribuir a mejorar el entorno forman parte de la filosofía del parque".

La acción del pasado 12 de julio se suma así a otras iniciativas impulsadas por Puy du Fou España dentro de su compromiso social, con el objetivo de generar un impacto positivo más allá de sus propias instalaciones.

La cantidad finalmente recaudada, 10.000 euros, ha sido destinada a apoyar el trabajo que Cruz Roja está desarrollando sobre el terreno para atender las necesidades de las personas afectadas por la situación de emergencia en Venezuela debido al devastador terremoto que tuvo lugar a principios de este verano.

"En Puy du Fou España creemos que nuestra responsabilidad va mucho más allá de ofrecer una experiencia a nuestros visitantes. Formamos parte de una sociedad y queremos estar a su lado, especialmente cuando más lo necesita. Queremos agradecer a todos los visitantes que hicieron posible esta recaudación y, especialmente, a Cruz Roja por la labor que desarrolla cada día para llevar ayuda allí donde más se necesita", ha declarado Olivier Strebelle, consejero delegado de Puy du Fou España.

Por parte de Cruza Roja Castilla-La Mancha su presidente, Jesús Esteban Ortega, ha agradecido a Puy du Fou España su labor por lanzar esta iniciativa solidaria a favor de las personas afectadas por el terremoto.

"Desde Cruz Roja Española continuamos apoyando a la Cruz Roja Venezolana en la respuesta conjunta a las necesidades humanitarias más urgentes, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja como el envío y la distribución de artículos de primera necesidad y equipos especializados en emergencias", ha afirmado.