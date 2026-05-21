Venezuela.- La Sala Iberia de Cuenca acoge la exposición 'Armonía disonante', de la artista Isabella Rago

Exposición 'Armonía disonante' de Isabella Rago. - JCCM

CUENCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Edificio Iberia, sede de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, acoge desde este jueves la exposición 'Armonía disonante', de la artista visual Isabella Rago, creadora venezolana afincada en Cuenca.

La inauguración tendrá lugar este jueves, a las 19.30 horas, en la Sala Iberia, y la muestra podrá visitarse hasta el 31 de mayo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

'Armonía disonante' reúne una serie de obras en las que la artista utiliza el color, las formas, las texturas y diferentes materiales para expresar emociones y vivencias personales.

Se trata de una exposición de pintura abstracta, expresionismo contemporáneo y técnica mixta que invita al público a acercarse al arte desde una mirada abierta y personal.

La muestra combina obras de carácter más íntimo con otras influenciadas por figuras icónicas de la música y la cultura visual contemporánea.

En todas ellas, Isabella Rago trabaja con acrílico, marcadores acrílicos, crayones, óleo pastel y recursos digitales para crear composiciones llenas de color, movimiento y fuerza expresiva.

Isabella Rago es una artista visual venezolana afincada en Cuenca. Desde 2019 desarrolla su trabajo en el ámbito de la pintura abstracta, la técnica mixta y el arte digital.

Formada en Psicología Clínica y en Comunicación Visual, presenta con 'Armonía disonante' su primera exposición pública individual.

La exposición podrá visitarse en la sala de exposiciones del Edificio Iberia, en Cuenca, del 21 al 31 de mayo de 2026.