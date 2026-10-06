Ultraligera inicia el próximo 4 de noviembre en Bogotá su gira latinoamericana - ULTRALIGERA

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La banda madrileña Ultraligera iniciará el próximo 4 de noviembre su gira por Latinoamérica en el teatro Astor Plaza de Bogotá (Colombia), un periplo que llevará al grupo a recorrer Venezuela, México, Chile y Argentina.

En concreto, tras su paso por Bogotá, Ultraligera estará actuando en el anfiteatro El Hatillo de Caracas el 6 de noviembre, para firmar después tres fechas en México, el 8 de noviembre en Monterrey (Café Iguana), el 11 de noviembre en Guadalajara (C3 Stage) y el 12 de noviembre en Ciudad de Méjico (Foro Puebla 186).

Para concluir esta aventura, el conjunto madrileño estará en el Teatro la Cúpula de Santiago de Chile el 14 de noviembre y en el Niceto Club de Buenos Aires el 15 de noviembre.

GRAN ILUSIÓN

Este será su primer desembarco en los escenarios del otro lado del charco. Algo que Ultraligera, en una entrevista a Europa Press, confiesa que "es una de las grandes ilusiones de cualquier banda que cante en castellano", y todo en un contexto en el que reciben cientos de mensajes de gente que escribe desde allí con la "ilusión de estar en uno de los conciertos".

Por eso, y sin casi tiempo de recuperación tras rematar la gira de 'Lapsus', la idea es "recomponerse" y hacer las maletas para dar "grandísimos conciertos en un formato que será como volver a los inicios", cuando Ultraligera se quitaba los precintos "en salas pequeñas y convenciendo al público".

Algo que supone "un ejercicio de humildad", como es "volver a los cimientos". "Estamos encantados de tener esa oportunidad para seguir aprendiendo".

Un periplo latinoamericano de donde, tal y como afirman, residen varios de los referentes de la banda. "Queremos crear una familia, una comunidad, para poder ir allí varias veces al año y disfrutar como quien tiene na segunda casa".

Allí quieren desplegar su etiqueta de banda con un directo que se asemeja más "a un ritual, con diferentes pasos". "Nuestro directo es un todo, y eso es lo que más ilusión nos hace".

Directos donde Ultiraligera terminan por ganar a su público, creando "una sinergia" en la que termina por no diferenciarse la frontera entre el escenario y la platea.

Por eso, en su primera aventura latinoamericana, volverán a fusionarse con el público al finalizar los conciertos como hicieron en el pasado en sus primeros grandes bolos en España.

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