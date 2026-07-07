Venezuela.- Zaragoza.- La actividad del Auditorio se reanudará el 18 de septiembre con la actuación de Shinova

Archivo - Fachada del Auditorio de Zaragoza con árboles delante - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actividad del Auditorio de Zaragoza se ha despedido esta semana, después de que se tuviera que aplazar el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela previsto para este pasado lunes por el doble terremoto ocurrido en el país caribeño, y se reanudará el 18 de septiembre con la actuación de Shinova.

El concierto de este grupo vasco de rock está programado a las 20.30 horas en la sala Mozart del Auditorio, donde estrenará en directo su nuevo EP "La Tormenta Perfecta" en un formato expandido con sección de cuerdas en directo.

Será un espectáculo concebido como una experiencia única, donde la fuerza del repertorio se fusionará con una diseño sonoro y visual especialmente pensado para esta nueva etapa.

Las entradas están a la venta en las taquillas del Auditorio y en la web 'https://entradas.ibercaja.es/compra/shinova/SHNV/' y los precios oscilan entre los 43 y los 50 euros.

Al día siguiente será el VIII Certamen Pop Rock 90's Warcry & Pedro Botero, a las 21.00 horas, en la sala Multiusos del Auditorio y el 26 de septiembre se podrá escuchar a una orquesta sinfónica y un DJ con lo mejor del pop latino con 'Royal Film Concert Orchestra & DJ Symphonic' a las 19.30 horas en la sala Mozart.

La programación de septiembre concluirá el 28 de septiembre a las 19.00 horas, con la actuación de la pianista estadounidense Claire Huangci, dentro del XXIX Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona.

Esta pianista es reconocida por su virtuosismo y profundidad interpretativa. En la temporada 2025-2026 ha sido invitada por formaciones como la ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, la Baden-Baden Philharmonie, la Baltimore Symphony Orchestra o la Atlanta Symphony Orchestra, consolidando su presencia en los principales circuitos internacionales.