El comediante venezolano Daniel Enrique presenta este martes 27 de octubre, a las 21 horas, en el Teatro Arbolé de Zaragoza el espectáculo 'El hijo de la chilena' - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comediante venezolano Daniel Enrique presentará este martes, 27 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro Arbolé de Zaragoza su espectáculo de stand-up 'El hijo de la chilena', una propuesta de humor dirigida al público juvenil y adulto, recomendada para mayores de 16 años.

El artista ofrece un monólogo íntimo en el que repasa diferentes episodios de su vida con un estilo irreverente y sin filtros. A través de sus experiencias personales, aborda el choque cultural de crecer con una madre chilena, los desafíos asociados a la migración y las situaciones absurdas que han marcado su propia historia.

'El hijo de la chilena' combina humor, confesiones y nostalgia para construir un relato cercano con el que el comediante invita al público a reírse de las contradicciones y dificultades de la vida cotidiana.

La propuesta parte de la experiencia personal de Daniel Enrique para tratar cuestiones como la identidad, los vínculos familiares y la adaptación a distintas realidades culturales, desde una perspectiva humorística que busca conectar con las vivencias del espectador.

La actuación se enmarca en la programación del Teatro Arbolé, ubicado en Zaragoza, y está destinada a espectadores a partir de los 16 años. La información sobre el artista y su espectáculo puede consultarse en la página web oficial del comediante, 'www.eldanielenrique.com'.