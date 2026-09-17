Rl director de orquesta, Gustavo Dudamel - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La esperada actuación del director de orquesta, Gustavo Dudamel, junto a la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, inicialmente prevista dentro de la Temporada de Grandes Conciertos 2025-2026 y suspendida en dos ocasiones, se celebrará finalmente el próximo 1 de noviembre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

La cita tendrá un marcado carácter conmemorativo al coincidir con el 50 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un referente internacional creado en 1975 que ha convertido la formación musical en una herramienta de inclusión y transformación social para miles de jóvenes.

Gustavo Dudamel mantiene una estrecha relación con El Sistema, ya que a lo largo de su carrera ha dirigido en numerosas ocasiones a distintas agrupaciones formadas bajo este programa. La elección de Dudamel para esta ocasión subraya el vínculo entre el director y la institución venezolana

El programa incluirá la interpretación de la Sinfonía número 7 "Leningrado" de Dmitri Shostakovich, una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico del siglo XX.

Compuesta durante la Segunda Guerra Mundial, la pieza se ha consolidado como un símbolo de resistencia y esperanza, lo que refuerza el carácter especial de este concierto y su dimensión artística y conmemorativa dentro de la programación cultural de la ciudad.

DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS

Las personas que hayan adquirido entradas y no puedan asistir en la nueva fecha deberán solicitar la devolución del importe mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 'taquilla@zaragozacultural.com', adjuntando las entradas e indicando los datos de la compra para su correcta tramitación.