Zaragoza.- El venezolano Pedro Plaza Salvati presenta su obra 'La vida interrumpida' en la librería La Montonera

Cartel de la presentación del libro 'La vida interrumpida' el venezolano Pedro Plaza Salvati - LIBRERÍA LA MONTONERA

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La librería La Montonera organiza la presentación del libro "La vida interrumpida. Crónicas de un regreso a Caracas", de Pedro Plaza Salvati. El autor venezolano, ganador del Premio Transgenérico, conversará con Laureano de Bat sobre su experiencia de trece meses atrapado en una Caracas atravesada por el COVID.

El evento se celebrará este sábado, 21 de febrero, a las 12.00 horas en el local de la librería, ubicado en la calle de San Pablo, 26, de Zaragoza.

Acompañarán al autor en este encuentro el periodista cultural, Laureano de Bat, en una charla que profundizará en el retrato vibrante y personal de la Venezuela contemporánea que ofrece esta obra.

El libro cuenta con un prólogo del escritor Antonio Muñoz Molina, quien destaca que el autor utilizó su experiencia para descubrir en su propia ciudad lo que solo puede ver el "nativo desterrado que regresa", rescatando la humanidad en medio del desastre a través de la curiosidad y la compasión.

EL AUTOR

Pedro Plaza Salvati es un autor cuya identidad y escritura están marcadas por el tránsito y la mirada del observador internacional. Nacido en Venezuela y nacionalizado costarricense y español, reside actualmente en Barcelona.

Su formación académica, que incluye Estudios Internacionales en Washington D.C. y maestrías en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York y la Universidad Pompeu Fabra, ha sido el cimiento de una voz literaria que une la experiencia personal con el rigor del análisis social.

Ha sido ampliamente reconocido y ha obtenido el XVI Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana por 'Lo que me dijo Joan Didion: crónicas de Nueva York' y ha sido finalista del 69º Concurso de Novela Ciudad de Valladolid.

Con una obra que abarca novelas como 'Broadway-Lafayette: el último andén', 'El hombre azul' y 'El lugar de las nubes', Plaza Salvati se ha consolidado como un cronista que, además, colabora habitualmente en medios de referencia como Zenda Libros, Prodavinci y Latin American Literature Today.