VÍDEO: Demi Lovato se luce cantando el himno de Estados Unidos en la Super Bowl

Publicado 03/02/2020 14:21:23 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Demi Lovato está de vuelta a lo grande. Así, tras su actuación en los Grammy de la pasada semana, ahora ha protagonizado un emotivo momento al cantar el himno de Estados Unidos antes de la Super Bowl LIV este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Estas dos importantes actuaciones de Demi -que lanzará nuevo álbum este año- suponen su regreso tras la sobredosis que sufrió en el verano de 2018 y que motivó su ingreso durante una temporada en una clínica de rehabilitación.

Vestida con una elegante traje blanco, Lovato cantó con potencia 'The Star-Spangled Banner' en un estilo de lo más tradicional. Sin florituras y sacando todo el partido posible a su chorro de voz.

Mientras tanto, Christine Sun Kim fue interpretando el himno con lenguaje de signos en nombre de la National Association of the Deaf (NAD).

Lovato se suma as a otras estrellas que cantaron el himno en la Super Bowl como Whitney Houston, the Dixie Chicks, Beyoncé, Lady Gaga, Billy Joel, Diana Ross, Gladys Knight, Mariah Carey, the Backstreet Boys, Pink, Alicia Keys o Idina Menzel.