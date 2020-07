VÍDEO: Isabel Pantoja regresa por todo lo alto con "Esta es mi vida"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Isabel Pantoja ha vuelto. Y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho a lo grande. Mientras se hablaba de lo mal que lo había pasado durante el confinamiento y el bajo estado de ánimo por el que atravesaba debido a su miedo por el coronavirus, la tonadillera se ponía a punto para un regreso triunfal.

¡Y de qué manera! Más guapa que nunca y con una imagen que nos recuerda a la Penélope Cruz de "Volver", Isabel saca nuevo single. Por sorpresa y dejando claro que, cuando quiere, nadie le puede hacer sombra. "Esta es mi vida" es el título que representa la vuelta al ruedo de la cantante después de varios meses de un silencio musical que ya se hacía largo para sus fans.

"Esta es mi vida", no se podía llamar de otra manera. Un tema autiobiográfico en el que Isabel Pantoja se desnuda como nunca antes lo había hecho. Con esa voz inigualable la tonadillera confiesa que aunque "he llegado a pensar que no volveré a soñar en esta vida, sé que el amor vendrá para encontrarme". "Así nací, así siempre seré, esta soy yo y así seré". Unas sinceras letras que nos ponen los pelos de punta.

Con una sucesión de imágenes de Isabel desde su infancia hasta la actualidad - en las que Paquirri, sus hijos Kiko e Isa, sus fans, su familia y hasta su sobrina Anabel Pantoja toman protagonismo - la artista hace un recorrido por su vida que a nadie deja indiferente. Ni su paso por prisión pasa por alto.

Un canto al optimismo en el que Pantoja, después de sincerarse sobre sus peores momentos, lanza un mensaje de positividad confiando en volver a encontrar el amor. Con "Esta es mi vida", la viuda de Paquirri vuelve, y por todo lo alto. Ya te echábamos de menos Isabel.

