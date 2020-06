VÍDEO: El Museo del Prado celebra su "Reencuentro" con los visitantes con una selección de 190 obras maestras

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Museo Nacional del Prado ha seleccionado sus mejores obras para el "Reeencuentro" con los visitantes que acudan a partir del próximo 6 de junio, día de la reapertura desde el cierre del museo a mediados del mes de marzo con motivo de la pandemia por el coronavirus.

El museo no abrirá todas las salas pero ha seleccionado 190 obras maestras en una especie de exposición temporal a la que han llamado "Reencuentro" y que estará expuesta hasta el próximo 13 de septiembre.

En un encuentro con la prensa para explicar las novedades de la reapertura del Museo del Prado, su director, Miguel Falomir, ha explicado que la elección de estas obras ha sido un proceso difícil que les ha hecho "jugar a maestros perfumistas". "Hemos cogido un alambique imaginario y hemos destilado la colección del Museo del Prado", ha señalado.

El resultado es esta propuesta que supone un reencuentro "a mitad de camino entre una exposición temporal y una colección permanente" que ocupa lo que era el museo en el siglo XIX y que representa lo "mejor de lo mejor· del Prado, ha apuntado Falomir. "Por muchas veces que se haya visitado el museo antes nunca se va a poder ver como en estos tres meses".

El director del Prado ha explicado que la pinacoteca "no abre como cerró porque aún estamos en una situación especial de emergencia sanitaria", algo que afecta no sólo a los visitantes que tendrán que seguir un estricto protocolo sanitario, sino también a los trabajadores del museo, ·muchos de ellos por edad, patologías previas o gente a su cargo no pueden incorporarse físicamente y ello nos impide abrir la totalidad del museo".

El Museo del Prado abre en fase 1 por lo que tienen que regirse por las limitaciones de aforo, y tan sólo podrán recibir 1.800 visitas diarias, pero tal y como ha indicado Falomir "vamos a ver como evoluciona y si el próximo lunes pasamos de nivel incrementaremos el número de visitantes".

Durante estos meses de cierre el Prado Virtual ha funcionado "espectacularmente bien", según ha manifestado Falomir, quien ha señalado que este tiempo ha servido también para descubrir a un público nuevo, "hasta ahora nuestros usuarios de página web solían proceder de España y países hispanoparlantes y sin embargo ha habido un incremento extraordinario de italianos y rusos".

El director del museo ha animado también a todos los madrileños a acudir porque de momento el resto de españoles y extranjeros no pueden viajar a Madrid. Normalmente solo un 16% de visitantes suelen ser madrileños, por lo que "estos son sus días", ha apuntado Falomir.

FIN DE SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS

El horario de este primer fin de semana será el sábado 6 de junio de 10.00 a 20.00 horas, y el domingo 7 de junio de 10.00 a 17.00 horas.

Después, a partir del 8 de junio y hasta el 13 de septiembre la entrada general costará 7,50 euros, y la entrada reducida 3,75 euros, con las mismas condiciones para la gratuidad recogidas en la Resolución de 23 de mayo de 2016, en la que se establecen los precios públicos de entrada al museo y las dos últimas horas de apertura para todos los visitantes.

Las entradas se podrán adquirir a través de la web del Museo del Prado (www.museodelprado.es), a partir del jueves, 4 de junio, seleccionando día y hora de la visita con un mínimo de 24 horas de antelación.

Asimismo, las redes sociales de Museo Nacional del Prado ponen a disposición de todo el público un vídeo de animación para informar de las medidas adoptadas para garantizar una visita segura, medidas que se pueden consultar también en la web del museo y de las que se informará a todo el público en la propia visita.

La reapertura del Museo del Prado coincide también con la de los otros dos grandes museos nacionales de la capital: el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

