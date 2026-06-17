Voluntariado corporativo de Indra Group beneficia a 2.000 personas

Indra Group - CEDIDA

BOGOTÁ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra Group consolida su programa de voluntariado corporativo en Colombia, Ecuador y Centroamérica como una herramienta para fortalecer su cultura organizacional y generar impacto social en las comunidades donde desarrolla su actividad. Entre 2025 y lo corrido de 2026, la compañía ha llevado a cabo 14 jornadas de voluntariado, con cerca de mil horas de participación y 2.000 personas beneficiadas.

El programa se consolida como un pilar para promover una cultura basada en la responsabilidad social, el sentido de pertenencia y el compromiso con el entorno. A través de estas iniciativas, la compañía impulsa la participación activa de su plantilla en acciones que aportan valor social y ambiental, al tiempo que conecta el desarrollo personal y profesional con las necesidades de las comunidades beneficadas.

En este marco, el voluntariado se entiende también como un espacio de aprendizaje e intercambio. Por una parte, las personas participantes fortalecen competencias y adquieren nuevas habilidades a través de procesos formativos. Por otra, ponen al servicio del territorio sus conocimientos, experiencia profesional y capacidades personales, en un ejercicio de transferencia de valor que beneficia tanto a quienes participan como a las comunidades.

“En Indra entendemos el voluntariado como una forma concreta de conectar nuestras capacidades con necesidades reales del entorno. Más allá de las cifras, estas iniciativas fortalecen el compromiso de nuestra plantilla, promueven el aprendizaje mutuo y nos permiten generar un impacto positivo y cercano en las comunidades con las que nos relacionamos”, afirmó Carolina Montoya, gerente de Sostenibilidad de Indra para Colombia, Ecuador y Centroamérica.

Durante 2025 se realizaron 11 jornadas de voluntariado, con 661 horas de participación y 1.466 personas beneficiadas. En lo corrido de 2026, la compañía ha desarrollado 3 jornadas adicionales, con 443 horas de voluntariado y 550 personas beneficiadas. En conjunto, estos resultados reflejan la continuidad del programa y su capacidad para traducir la participación interna en impacto concreto.

Entre las capacidades que la compañía ha puesto al servicio de las comunidades destacan las charlas vocacionales sobre formación STEM, así como iniciativas de formación en medio ambiente y logística, y contenidos relacionados con inteligencia artificial, transformación digital, innovación tecnológica e instalaciones eléctricas.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de sostenibilidad de Indra Group y se articulan en Colombia con el plan regional Conectando Vidas, que adapta las directrices globales de la compañía al contexto local.