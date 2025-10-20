Vuelve a Madrid la muestra de cine dominicano “Todo Cine. Todo Dominicana”

MADRID, 20 Oct (EUROPA PRESS)

La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, en colaboración con la Dirección General de Cine de la República Dominicana (DGCINE) y con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) y el Consulado General Dominicano en Madrid, tiene el honor de anunciar la “celebración de la XIV edición de la muestra de cine Todo Cine. Todo Dominicana”, una cita anual que reúne lo mejor del cine dominicano actual. El evento se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre y del 3 al 5 de noviembre, en distintas salas de la ciudad de Madrid.

Como cada año, esta muestra tiene como objetivo difundir lo más destacado del cine dominicano contemporáneo, resaltando su crecimiento como industria cultural y su impacto tanto a nivel nacional como internacional. En esta edición, el público podrá disfrutar de una programación variada que incluye producciones sobre figuras emblemáticas de la cultura dominicana. Tal es el caso de “La Grande”, una mirada íntima a la vida de la legendaria artista Fefita la Grande, que inaugurará la muestra el sábado 25 de octubre a las 17:00 horas, en el Centro Cultural José Espronceda, en el distrito de Tetuán.

Este año, la gala especial de la muestra se celebrará en los emblemáticos Cines Capitol de la Gran Vía, con la proyección del documental sobre la destacada atleta Marileidy Paulino, una producción que rinde homenaje a su inspiradora trayectoria y que simboliza el orgullo de toda la nación.

También se presentarán otras producciones como la aclamada película “Sugar Island”, reconocida en festivales internacionales, así como un documental homenaje a la clásica cinta “El Padrino II”, de Francis Ford Coppola, que fue parcialmente filmada en Santo Domingo.

Además, se proyectarán títulos como “Aire”, de la reconocida directora Leticia Tonos, quien estará presente durante su exhibición en Casa de América; “Olivia y las Nubes”, que incluirá un panel especializado sobre animación en el Círculo de Bellas Artes; y el drama “Madre, a dos centímetros de ti”, que será presentado en el Pequeño Cine Estudio.

La programación incluye también el cortometraje “Acordes del destino”, una coproducción República Dominicana–España, con guion y dirección de Luis Daniel Núñez. La historia narra la experiencia de Arturo, un joven estudiante extranjero en España que, enfrentado a dificultades económicas, decide confiar su destino a la música.

Como parte de las actividades previas a la muestra, la Embajada organizará el panel “Hacer cine en la diáspora”, que se celebrará el miércoles 22 de octubre a las 18:00 horas, en el Auditorio de Cremades & Calvo-Sotelo (Calle Jorge Juan, 30, Madrid). Este encuentro reunirá a cineastas, productores y profesionales del sector audiovisual para debatir sobre los desafíos y oportunidades de hacer cine desde la experiencia migrante. La entrada será libre hasta completar aforo, y se agradecerá la confirmación de asistencia a través del correo oficial de la Embajada.

“Todo Cine. Todo Dominicana” reafirma el compromiso de la Embajada con la promoción del talento artístico y cinematográfico del país, fortaleciendo los lazos con la comunidad dominicana en España y acercando nuestra cultura al público internacional. El programa completo estará disponible próximamente en los canales oficiales de la Embajada.