Warner y DC celebran el 80º aniversario de Wonder Woman con la campaña Believe in Wonder

Warner y DC celebran el 80º aniversario de Wonder Woman con la campaña Believe in Wonder - WARNER BROS

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

DC, Warner Bros, Global Brands & Experiences y WarnerMedia lanzan la campaña Believe in Wonder, con la que dan pistoletazo de salida a la celebración del 80º aniversario de Wonder Woman, una de las superheroínas más icónicas de los cómics, de la televisión y el cine.

Tras la celebración del Día Internacional de la Mujer, las compañías detrás de la campaña buscan que el espíritu 'Maravilla' también forme parte de tal importante efeméride, coincidiendo con el homenaje a los 80 años de Wonder Woman, uno de los emblemas de DC Comics y considerada todo un icono pop.

La celebración del 80 aniversario invita a los fans y a todo el público a ver el mundo a través de los ojos de la Mujer Maravilla, con su campaña Believe in Wonder, con la que el objetivo es irradiar en todo el mundo un mensaje intemporal de esperanza y de empoderamiento femenino.

Por ello, están previstos una serie de eventos mundiales con contenidos digitales originales, cómics conmemorativos, libros, colecciones y experiencias sobre moda con Wonder Woman como tema central. Una celebración que se extenderá hasta el día de Diana Prince, el 21 de octubre.

HOMENAJE A LAS WONDER WOMAN REALES

Entre el contenido estarán icónicos títulos de televisión de Wonder Woman, muchos de ellos favoritos de los fans, que resurgen en el nuevo video retro-remix que recoge la nostalgia de Wonder Woman y presenta a Gal Gadot con el sello característico que Lynda Carter hizo famoso en la serie original.

Además, DC y WarnerMedia preparan un vídeo inspirado en Wonder Woman, en el que se mostrará el impacto de las mujeres en todo el mundo y también de las mujeres poderosas que pueblan los contenidos y los productos de la Compañía.

Este año, WarnerMedia lanzará también "80 Women of Wonder", vídeo en el que que figurarán mujeres reales, periodistas y talentos televisivos, figuras de la cultura, expertas, influencers y celebridades que, como la propia Mujer Maravilla, están dando pasos de gigante para representar a las mujeres en sus respectivos campos, convirtiéndose en superheroínas de la vida real.

CÓMICS ICÓNICS DE LA SUPERHEROÍNA

Desde el 8 de marzo, DC rinde homenaje a la creación y al legado de la superheroína, poniendo a disposición del público el nº8 de 'All Star Comics', que fue la primera aparición de Wonder Woman; así como también el nº1 de 'Wonder Woman', publicado originalmente en 1942. Podrán leerse de manera gratuita y acceder al servicio en streaming de DC, DC Universe Infinite.

Además, se ha anunciado la publicación del álbum 'Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Spectacular', que reunirá a algunos de los mejores narradores de cómics y entretenimiento y que rinde homenaje a la amazona en una publicación coleccionable irrepetible. Saldrá publicado en octubre, para coincidir con el Día de Wonder Woman.

Además, DC prepara otros contenidos y experiencias que rinden homenaje al poder de las mujeres y al de Wonder Woman, como una serie de cómics y novelas gráficas originales para todos los fans. Destaca 'Nubia: Real One', que celebra el heroísmo de Wonder Woman en una reinvención de la historia de Nubia, su hermana gemela. El cómic ya está a la venta.

Próximamente llegarán 'Wonderful Women of History', con el que DC rinde homenaje a figuras inspiradoras a lo largo de la historia., llegará el 28 de septiembre. 'Sensational Wonder Woman Vol. 1', que se publicará el 5 de octubre y Wonder Woman Earth One Vol. 3', disponible en tiendas de cómics, librerías y plataformas digitales participantes.

Por otro lado, Warner Bros Games festejará durante todo el año el aniversario de Wonder Woman con promociones especiales y activaciones en sus populares títulos de juegos actuales como 'DC Universe Online', 'Injustice 2', y 'DC Legends'. Además, Nintendo se unirá a la celebración el 4 de junio de 2021 con el lanzamiento de 'DC Super Hero Girls: Teen Power' para Nintendo Switch.