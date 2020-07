We Are Who We Are, la serie de Luca Guadagnino, llega a HBO en septiembre

We Are Who We Are, la serie de Luca Guadagnino, llega a HBO en septiembre - HBO

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Luca Guadagnino, director Call Me by Your Name y Suspiria, da el salto a la pequeña pantalla con We Are Who We Are, serie que llegará a HBO el próximo mes de septiembre.

La ficción sigue a dos niños estadounidenses que viven en una base militar de EE.UU. en Italia y explora la amistad, el primer amor y la identidad. El reparto incluye a Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

Jack Dylan Grazer interpreta a Fraser, un joven tímido e introvertido de catorce años que se muda de Nueva York a una base militar en Véneto con sus madres, Sarah (Chloë Sevigny) y Maggie (Alice Braga), ambas en el ejército de EE. UU. Allí conoce a Caitlin, que ha vivido con su familia en la base durante varios años y habla italiano.

Ella es el eje central de su grupo de amigos, que incluye a Britney (Francesca Scorsese), una joven sexualmente desinhibida; Craig (Corey Knight), un soldado de unos veinte años; Sam (Ben Taylor), el novio posesivo de Caitlin y el hermano menor de Craig; Enrico (Sebastiano Pigazzi), un chico de 18 años de Veneto; y Valentina (Beatrice Barichella), una joven italiana.

We Are Who We Are es una coproducción entre HBO y Sky, y Guadagnino ejerce como showrunner, director, guionista y productor ejecutivo. El realizador cuenta en su filmografía con títulos como Yo soy el amor, Cegados por el Sol, el remake de Suspiria y la aclamada Call Me by Your Name.

Esta última, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, fue nominada en 2018 al Oscar en la categoría de Mejor película. El largometraje también obtuvo una candidatura a la estatuilla al mejor actor para Chalamet y se hizo con el galardón a mejor guion adaptado.