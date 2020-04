Westworld renueva por una cuarta temporada ?

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aunque era un secreto a voces, HBO ha confirmado oficialmente que Westworld tendrá una cuarta temporada. La serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, basada en la novela de Michael Crichton, encara ahora la recta final de su tercera entrega con su futuro asegurado.

Aún no hay fecha de inicio de producción ni número de episodios de la nueva temporada, pero teniendo en cuenta la situación que vive el mundo ante la pandemia de coronavirus, la filmación no podrá comenzar hasta al menos la segunda mitad de este año o principios del próximo. Esto significa que probablemente los nuevos capítulos de Westworld no estarán listos para emitirse hasta finales de 2021 o principios de 2022.

En la tercera temporada que estrena estos meses sus ocho capítulos semanalmete, las reglas del juego han cambiado y ahora la acción se desarrolla fuera de los parques recreativos creados por DELOS.

Dolores (Evan Rachel Wood), una anfitriona que tomó conciencia de su condición de robot esclavo, logró salir de Westworld al final de la segunda temporada y ahora planea acabar con dominación de la raza humana para lo que se enfrenta a un poderoso enemigo Serac (Vincent Cassell), el dueño de un gigante tecnológico que, a través del big data, domina el presente y el futuro de la sociedad.