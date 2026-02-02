La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Cáceres se clausura como referente nacional en esta disciplina artística

Acto de clausura de la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado este lunes, día 2, el acto de clausura y balance de la XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, una cita cultural consolidada que ha reforzado su papel como referente en el panorama artístico en Extremadura, nacional e internacional.

Y es que esta undécima edición contó con una amplia participación internacional, con cerca de 300 obras presentadas por 172 autores procedentes de más de veinte países de Europa, América y Asia, consolidando el carácter global de esta convocatoria.

El pasado mes de diciembre se dieron a conocer los premiados que han sido la artista Laura Pilar Delgado, que se alzó con el primer premio dotado con 6.000 euros por la obra 'Lines', mientras que Elena López de la Oliva consiguió el accésit por 'Reconstrucción de recuerdos', y se embolsó 3.000 euros.

En el programa de la bienal se han incluido la exposición de las obras ganadoras, así como actividades complementarias como el ciclo de talleres infantiles y juveniles 'Laboratorio de criaturas fantásticas', dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo de forma lúdica y participativa.

Los talleres, celebrados los días 23, 26 y 30 de diciembre, agotaron todas las plazas disponibles, con 51 participantes. Además, se han llevado a cabo visitas guiadas concertadas impartidas por los propios comisarios, con la participación de alumnado de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, dependiente de la Diputación de Cáceres Durante el acto de clausura, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que el balance artístico de la Bienal ha sido "altamente positivo".

Suárez ha explicado que, una vez superadas las diez ediciones, el Ayuntamiento de Cáceres ha apostado por innovar en la dirección artística de la Bienal, "aunando distintos perfiles profesionales con el objetivo de enriquecerla, aportar nuevas miradas y reflexionar sobre el futuro de la gráfica contemporánea".

Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Cáceres, que ha hecho posible la impresión del catálogo, destacando la cooperación institucional en favor de la cultura y el objetivo compartido de avanzar en la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

En esta undécima edición, el comisariado y jurado ha estado presidido por el propio concejal de Cultura, y ha contado como vocales con María Jesús Ávila, subdirectora artística del Museo Helga de Alvear y comisaria de la X y XI Bienal; Rosa Perales, directora de las ocho primeras ediciones; y Julio C. Vázquez Ortiz, comisario independiente y responsable de la IX y XI Bienal, actuando como secretaria la técnico de Cultura María Antonia García Vivas.