La Xunta lanza el programa de talleres de folclore y cultura gallegas en entidades del exterior para 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Xeral da Emigración ha publicado este lunes la convocatoria para el año 2026 del programa de talleres de folclore, artesanía, cocina gallega y seminarios de cultura gallega en entidades del exterior. La iniciativa, que cuenta con una dotación presupuestaria de 225.000 euros, está dirigida a personas asociadas gallegas y a su descendencia, así como a aquellas interesadas la cultura de Galicia.

Podrán optar a la organización de los talleres de este programa las entidades que estén inscritas en el Registro de la Galleguidad, por otro lado, los talleres de folclore están dirigidos a las entidades que tengan constituidos grupos o escuelas de folclore de la modalidad solicitada con un año de funcionamiento ininterrumpido desde la fecha de presentación de la solicitud.

Los talleres de artesanía están dirigidos a las entidades que tengan un taller con un año de funcionamiento ininterrumpido desde la fecha de presentación de la solicitud en el cual vengan desarrollando esas actividades.

Mientras que los talleres de cocina gallega y los seminarios de cultura gallega están dirigidos a entidades que cuenten con instalaciones y equipos adecuados para su desarrollo. Los diferentes talleres podrán desarrollarse de manera presencial o como aula virtual, y las entidades deberán optar por una u otra en la solicitud de participación.

MODALIDADES

En el ámbito del folclore y la artesanía, se ofrecen talleres de baile, gaita, percusión, pandereta y canto, además de especialidades como el encaje de bolillos y la confección de trajes tradicionales.

Estas actividades tendrán una duración de 40 horas y se desarrollarán preferentemente de forma intensiva en un máximo de quince días consecutivos. Por otro lado, los talleres de cocina gallega y los seminarios de cultura tendrán una duración de 20 horas.

En el caso de la formación gastronómica, se hará promoción de los productos de calidad de Galicia, con especial atención a aquellos correspondientes a las denominaciones de origen calificadas. De hecho, en la modalidad de formación presencial, y siempre que las circunstancias lo permitan, se realizará una jornada gastronómica de libre acceso al público en general donde se haga promoción de los objetivos pretendidos en el taller.

A mayores, los seminarios de cultura gallega tendrán una duración de 20 horas y se desarrollarán en un máximo de una semana, ajustando su horario a las necesidades de las personas solicitantes. El alumnado propuesto no será inferior a 30 personas y sus contenidos promoverán el acercamiento a la realidad sociocultural de Galicia.

AYUDAS EN "ESPECIE"

Las ayudas de este programa tienen consideración de ayudas en "especie", por lo que "no suponen contabilización del gasto". Así, la administración autonómica asume la remuneración del profesorado y sus gastos de desplazamiento, así como el coste de ciertos materiales artesanales o alimentos necesarios para los cursos.

Por su parte, las entidades beneficiarias se responsabilizarán de facilitar las instalaciones y de cubrir los gastos de alojamiento y manutención de los docentes durante la formación presencial.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir de este martes, y las entidades deberán presentar la documentación complementaria electrónicamente.

Excepcionalmente, las entidades con sede en América del Sur podrán dirigirse a las delegaciones de la Xunta de Galicia o a entidades autorizadas para presentar la solicitud, concretamente en Brasil, Cuba y Venezuela.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y la administración dispone de un periodo máximo de seis meses para resolver y notificar la resolución.