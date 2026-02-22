114.504 socios están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Barça

Archivo - Panoramic view inside stadium during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El censo para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, que se celebrarán el 15 de marzo, será de 114.504 socios y socias, ha confirmado este domingo la Junta Electoral del club catalán tras gestionar las reclamaciones presentadas en el período de exposición del censo electoral.

Según explica la Junta Electoral, 114.504 socios y socias cumplen "los requerimientos necesarios" para poder votar en estos comicios. Se recibieron un total de 16.911 consultas, entre telemáticas y presenciales, que han originado 50 correcciones de datos. No ha habido ninguna petición de inclusión y/o exclusión del censo electoral provisional aprobado el día 13 de febrero.

La entidad azulgrana habilitará cinco puntos de votación en las cuatro demarcaciones provinciales catalanas -Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona- y otro en el Principado de Andorra. El censo electoral será universal y, por tanto, los socios y socias podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones, independientemente de su lugar de residencia.