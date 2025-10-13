El Como 1907 ve el partido contra el AC Milan en Australia como una "salvación" para la Serie A

El club alerta de la brecha económica con la Premier League: "Debemos evolucionar si queremos sobrevivir"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Como 1907, club de la Serie A italiana, ha anunciado este lunes su intención de viajar el próximo mes de febrero a Perth (Australia) para disputar un duelo de la Serie A ante el AC Milan, una iniciativa que, según la entidad, busca "convertir a la Serie A en el centro de la conversación del fútbol mundial de nuevo" y "asegurar un futuro más sólido para todos los clubes italianos", a la espera de la aprobación de la FIFA.

"Entendemos que este viaje puede implicar sacrificios en comodidad y rutina, pero a veces el sacrificio es esencial, no por beneficio individual sino por el bien común, por el crecimiento y, sobre todo, por la supervivencia de la liga", subraya el club en un comunicado.

Desde el Como advierten del riesgo de que la Serie A "siga perdiendo terreno" frente a otras ligas europeas si no "evolucionan". "Hemos visto lo que ocurre cuando una liga no evoluciona. En Francia, el colapso del acuerdo de retransmisión dejó a los clubes en crisis y a los aficionados desanimados", apuntan en la nota, en alusión al conflicto de la Ligue 1 con sus derechos televisivos.

Además, comparan la situación de la liga italiana con la Premier League inglesa, que "continúa dominando el escenario global" gracias a acuerdos de retransmisión valorados en más de 12.000 millones de libras esterlinas para el ciclo 2025-2029, mientras que la Serie A percibe unos 900 millones de euros anuales en derechos nacionales y "menos del diez por ciento" de los ingresos internacionales de la liga inglesa. "Esa diferencia da a los clubes ingleses una ventaja enorme. Así resulta imposible retener a las estrellas o atraer al mejor talento", señalan.

"No se trata de codicia. La mayoría de los clubes italianos no son rentables. Se trata de supervivencia", insiste el comunicado, que reivindica la necesidad de "unirse y adaptarse" para recuperar el prestigio de la liga italiana. "Queremos devolver a la Serie A la gloria de los años noventa, cuando era la liga más vista, más respetada y más amada del mundo", añade el Como.

El club lombardo recuerda que ya representó al fútbol italiano en el torneo The Soccer Tournament (TST) en Estados Unidos y que ahora quiere llevar "esa misma misión a Perth". "No es solo un partido, es una declaración de intenciones, un movimiento para reconectar al mundo con la belleza, la cultura y la pasión del fútbol italiano", afirma.

Como cierre, el club invitará a cincuenta aficionados a acompañar al equipo en su viaje a Australia "como embajadores del Como 1907 y de la Serie A". "Juntos mostraremos al mundo lo que representa el fútbol italiano: herencia, corazón y esperanza en el futuro. Juntos resistimos, juntos crecemos, juntos sobrevivimos", concluye el comunicado.