Unas 2.500 personas celebran en Barcelona la victoria del Barça Femení en la Champions

Decenas de personas durante la celebración de la victoria del FC Barcelona femenino en la final de la UEFA Women's Champions League, a 23 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de su cuarta Champions, todas en los últimos seis años y - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.500 personas, según cifras municipales, han celebrado este sábado por la tarde desde la plaza barcelonesa de las Glòries la victoria del Barça Femení en la Champions durante el partido celebrado en Oslo (Noruega).

En la plaza han podido seguir en directo todo el partido desde una pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento.

El Barça ha ganado al OL Lyonnes (4-0) en el Ullevaal Stadion y conquista así su cuarta Champions, todas en los últimos seis años.