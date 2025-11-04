Unas 40 personas protestan ante el Camp Nou por el despido de obreros en "situación irregular"

Unas 40 personas se reúnen ante el Camp Nou en contra del despido de obreros en situación irregular - CC.OO.

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una cuarentena de personas se ha concentrado este martes ante el estadio Camp Nou del FC Barcelona para criticar el despido de trabajadores en "situación irregular" de las obras del campo.

En concreto, se han concentrado a las 7.30 horas ante la puerta de la avenida Joan XXIII en una concentración promovida por CC.OO. para pedir la readmisión inmediata de las personas despedidas y la cotización desde el primer día que se incorporaron al trabajo, han informado fuentes del sindicato a Europa Press.

También reclaman que la administración actúe de oficio y tramite de forma urgente la autorización de residencia y trabajo para todos los trabajadores que acrediten más de 6 meses trabajados.

"Denunciamos la complicidad de las empresas subcontratadas y la falta de sensibilidad hacia las personas trabajadoras", informa CC.OO. en un comunicado. Desde la organización han apuntado que se prevé alargar la concentración durante toda la mañana de este martes.