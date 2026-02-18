Los 49ers jugarán un partido de la NFL en México en 2026

Archivo - January 11, 2026, Philadelphia, Pa, USA: San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey (23) makes a touchdown reception during the NFL football playoff matchup between the San Francisco 49ers and the Philadelphia Eagles at Lincoln Financi - Europa Press/Contacto/Scott Serio - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL) anunció este miércoles que los San Francisco 49ers serán uno de los equipos participantes en el próximo partido de la NFL en Ciudad de México 2026, uno de los nueve encuentros internacionales, una cifra récord, que la competición disputará este año.

En un comunicado, la NFL recordó que en 2026 jugará nueve partidos a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y los San Francisco 49ers serán uno de los que equipos que jueguen en el Estadio Banorte como parte de un compromiso plurianual para disputar partidos en Ciudad de México en 2026, 2027 y 2028.

"Estamos encantados de volver a recibir a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México. Regresar al Estadio Banorte pone de relieve nuestro firme y continuo compromiso con México. Pocos lugares generan la energía que vemos aquí y estamos deseando volver a un país que desempeña un papel tan significativo en el crecimiento de nuestro deporte", declaró el director general de la NFL, Arturo Olivé.

Por su parte, el CEO de los San Francisco 49ers, Al Guido, se mostró "emocionado" de regresar a México para "jugar ante una de las aficiones más apasionadas de la liga". "Tras dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en Ciudad de México, estamos ilusionados por reencontrarnos con la 'Mexico Faithful' y esperamos con ganas la energía que los aficionados locales aportarán para crear una verdadera ventaja de campo", agregó.

El rival de los San Francisco 49ers, junto con la fecha y la hora de inicio del partido, se anunciarán cuando se publique el calendario completo de la NFL 2026, en esta primavera.

Los 49ers son uno de los 10 equipos que poseen derechos de marketing en México como parte del Programa de Mercados Globales de la NFL, una iniciativa que concede a los clubes derechos internacionales de marketing para reforzar el reconocimiento de marca y la base de aficionados más allá de Estados Unidos, a través de la interacción con aficionados, eventos y oportunidades comerciales, según el comunicado.

El regreso de los partidos de temporada regular de la NFL a México se apoya en la historia de la liga tras haber disputado cinco encuentros previos en el Estadio Banorte, en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022. Con 40 millones de aficionados a la NFL --la mayor base de seguidores fuera de Estados Unidos, según el comunicado-- y una oficina en Ciudad de México desde 1998, la liga está centrada en "aumentar su presencia durante todo el año" mediante actividades como el desarrollo de NFL Flag.