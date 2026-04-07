Aaron Ramsey se retira a los 35 años

Archivo - October 25, 2018, Lisbon, Lisbon, Portugal: Arsenal midfielder from Wales AARON RAMSEY (8) in action during the game of UEFA Europa League between Sporting and Arsenal at Estadio Jose de Alvalade - Europa Press/Contacto/Alexandre de Sousa - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El galés Aaron Ramsey, jugador de equipos como Arsenal FC, Juventus, Niza o Cardiff City, anunció este martes su retirada profesional a los 35 años, después de meses sin equipo desde su última aventura en los Pumas mexicanos.

El excentrocampista debutó como profesional en el Cardiff City en abril de 2007 -fue el jugador más joven de la historia del club galés en conseguirlo-, llegando a jugar la final de la FA Cup un año después. Entonces, firmó por el Arsenal, donde jugó 11 temporadas repartidas en dos etapas. Como 'gunner' levantó tres FA Cup y tres Community Shield.

También defendió la camiseta de la Juventus entre 2019 y 2022, conquistando una Serie A, una Copa y una Supercopa italianas. Posteriormente, fue jugador del Rangers escocés, con el que ganó una Copa, el OGC Niza, de nuevo el Cardiff y los Pumas mexicanos, su último equipo hasta finales del año pasado.

Además, fue capitán de la selección galesa y su último partido, de las 86 internacionalidades, fue en 2024, ya que una combinación de lesiones y su escaso tiempo de juego le impidieron ir convocado para la reciente eliminatoria de 'repesca' al Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina.

"No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras pensarlo mucho, he decidido retirarme del fútbol", escribió Ramsey en un mensaje en redes sociales. "En primer lugar, quiero empezar por Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta galesa y vivir tantos momentos increíbles con ella", comentó.

El excentrocampista agradeció la "increíble aportación" de todos sus entrenadores y se dirigió a los aficionados galeses. "¡Habéis estado ahí en las buenas y en las malas! Habéis estado ahí en los momentos de gloria y en los de desánimo, y habéis sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecéroslo lo suficiente. Lo hemos pasado todo juntos y ha sido un honor representaros", afirmó.

"Gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel", concluyó Ramsey en su mensaje.