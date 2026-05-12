Abascal evita valorar el gesto de Yamal con la bandera palestina: "Lo que haga un futbolista tiene poca relevancia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención a los medios. - MARIAN LEON / EUROPA PRESS

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha entrado a valorar que el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ondeara una bandera palestina en el autobús con el que el equipo azulgrana celebró este martes ser ya campeón de LaLiga EA Sports 2025-26.

"Yo estoy con las preocupaciones del día a día, lo que haga o diga un actor, un futbolista, pues tiene poca relevancia para mí", ha afirmado en una atención a los medios en Níjar (Almería) en la que ha sido preguntado por este hecho.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afeado el gesto y ha mantenido que "no puedo estar a favor" porque "no se debe mezclar el deporte con otras cuestiones".

La coportavoz de En Comú Aina Vidal ha confesado el "gran orgullo" que sintió como culé por el gesto del futbolista. Ya era hora de que aparecieran referentes, en este caso en el ámbito del fútbol, que llevaran por bandera la solidaridad y el amor por un pueblo que está siendo asesinado", ha asegurado.