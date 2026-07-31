Abdelkarim acapara el primer amistoso del Barça

Hazma Abdelkarim, Birmingham City - FC Barcelona - Nigel French/PA Wire/dpa

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona empató (2-2) con el Birmingham, con victoria inglesa después en los penaltis (3-2), el primer partido amistoso de la pretemporada, celebrado este viernes en el St. Andrew's Stadium de la ciudad inglesa, con protagonismo para la Masía.

El delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, firmó los dos goles del equipo blaugrana, sus primeras dianas con el primer equipo y tras jugar el Mundial con Egipto, y acaparó el amistoso por rendimiento sobre un Karim Adeyemi que hizo su debut. El segundo fichaje del Barça, tras una semana de entrenamientos, disputó la primera mitad sin generar ninguna ocasión clara de gol.

En general, el Barça sufrió para superar la presión del equipo inglés de la Segunda División. Como era de esperar, Hansi Flick, que reservó a Fermín, Alejandro Balde o Raphinha, dio la alternativa a muchos jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil, en varios casos ni siquiera en su posición habitual, aprovechando para probar posibles recursos para el inicio de temporada.

Por otro lado, el cuadro culé sufrió con los balones al área, tal y como llegó el 1-0 de August Priske. Ebrima Tunkara y Adeyemi se entendieron bien, pero el ex del Dortmund no tuvo muchas opciones de mostrar su desborde y velocidad, ni tampoco se vio fino como para lograrlo. Abdelkarim forzó el penalti que él mismo convirtió en el 1-1, y en el segundo tiempo siguió apretando el Birmingham.

Antes del descanso, Wojciech Szczesny tuvo que estirarse para evitar el segundo inglés y la última media hora fue para Áron Yaakovishbili bajo palos. Los cambios dieron más profundidad a los de Flick, sobre todo Roony Bardghji, quien provocó el rechace al que estuvo atento Abdelkarim para firmar el 1-2. Por debajo en el marcador, el Birmingham mordió y empató también a balón parado.

El ex el Girona Jhon Solís mostró la debilidad atrás de un Barça que jugó con Héctor Fort de central los últimos minutos, y que innovó en varias posiciones, por si necesita tirar de la Masía hasta que los campeones del mundo encuentren ritmo en una temporada que empieza dentro de dos semanas. Ibrahim Diarra y Álex González dieron también ocasiones a un Barça que perdonó al final.

El choque, aunque amistoso, tuvo su tanda de penaltis para decidir al ganador, y la afición local celebró, como el jugador del Real Madrid Jude Bellingham en la grada y con la camiseta azul de los ingleses, pese a las paradas de Yaakovishbili y por los lanzamientos fallados de Roony, Jordi Pesquer y Brian Fariñas.