Abel Antón y Luis Pasamontes apadrinan este martes la presentación del Aural Team para la Skoda Titan Desert Morocco

Abel Antón y Luis Pasamontes apadrinan la presentación del Aural Team para la Skoda Titan Desert Morocco - AURAL/EUROPA PRESS

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exatleta Abel Antón y el exciclista Luis Pasamontes apadrinarán el próximo martes (12.00 horas) en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, al equipo del Aural Team que participará en la Skoda Titan Desert Morocco 2026, que se celebrará del 26 de abril al 1 de mayo en el país africano.

Bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite', el equipo contará como padrinos con dos de los embajadores de Aural Team: Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón y Premio Princesa de Asturias de los Deportes; y el exciclista profesional del Movistar Team Luis Pasamontes.

Junto a ellos comparecerán el CEO de Aural, Juan Ignacio Martínez; y el director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Aitor Canibe. También intervendrán Félix Jordán de Urríes, director comercial de RPM Sports, la empresa organizadora de la Skoda Titan Desert en Marruecos, y los corredores del Aural Team Juanma González y Cuca Aranda.

En la próxima edición, el Aural Team contará con 39 participantes -3 de ellos en la modalidad de ebike-, la mayor participación en la historia del equipo promovido por la empresa de soluciones auditivas. Además, este 2026 será el tercer año consecutivo en el que el Aural será el patrocinador principal de la Titan Desert en Marruecos, y el primero en solitario en el que seguirá impulsando la iniciativa 'Volver a oír para volver a vivir' gracias al camión solidario que recorrerá el país norteafricano.