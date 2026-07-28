Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho se reúnen este sábado en la Subida al Santuario en Novelda

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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho se reunirán en Novelda (Alicante) para participar en la 38 Subida al Santuario de Santa María Magdalena, que se disputa el sábado sobre 12 kilómetros que conectan los lugares más representativos de la localidad alicantina y el santuario antes de regresar a la pista municipal de atletismo.

Los tres deportistas, que suman un oro y una plata olímpicos así como tres campeonatos del mundo de maratón, acudirán la víspera a la sede de la empresa Carmencita, patrocinadora de la carrera a través del Club Atlético Novelda Carmencita desde 1993.

Durante la jornada, los exdeportistas conocerán las instalaciones de la compañía de especias, mantendrán un encuentro con los medios de comunicación y participarán por la tarde en un acto abierto al público para compartir sus experiencias y firmar autógrafos a los aficionados.

Aunque Fermín Cacho no disputará la prueba por motivos personales, sí formará parte de la agenda de actos previstos junto a Antón y Fiz. En esta ocasión, la prueba estrenará una salida inédita junto a las nuevas instalaciones de la firma comercial y prevé alcanzar nuevamente el millar de participantes en una edición que conmemora el 30º Trofeo Carmencita.

La presencia de los tres campeones busca poner en valor el papel del deporte como herramienta de cohesión social y promoción de hábitos saludables en la provincia de Alicante. Asimismo, la iniciativa pretende visibilizar el compromiso social de la empresa organizadora con el deporte base y el desarrollo de Novelda.

La alianza entre la compañía de especias y la entidad deportiva fue impulsada en 1993 por Jesús Navarro Valero, representante de la segunda generación familiar. Transcurridas más de tres décadas de colaboración, la firma continúa como agente promotor del proyecto deportivo local.