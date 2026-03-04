Abel Bretones dona dinero al 'crowdfunding' del UP Langreo

Archivo - Abel Bretones of CA Osasuna in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Levante UD at El Sadar on December 8, 2025, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista asturiano Abel Bretones, de 25 años y que actualmente milita en el CA Osasuna, ha donado dinero a la colecta iniciada por el UP Langreo, club donde fue canterano y que se encuentra en crisis tanto institucional como deportiva en el Grupo 1 de la Segunda RFEF.

"El Unión Popular de Langreo, club donde crecí y me formé, está en una situación muy delicada. Necesita el máximo apoyo posible. Por eso, el club ha organizado un 'crowdfunding', que lo tendréis a través de sus redes sociales. Yo ya colaboré. Todos juntos lo vamos a sacar. ¡Salvemos al Unión, tamos xuntos nesto!", afirmó Bretones en un vídeo difundido este miércoles por el propio Langreo en sus redes sociales.

El pasado 3 de marzo, el Langreo dijo estar atravesando "una situación económica muy delicada" y que busca "recaudar fondos", motivo por el que empezó su micromecenazgo "con el objetivo de garantizar su supervivencia".