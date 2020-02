Abelardo: "Está casi imposible, pero a lo mejor damos una sorpresa positiva"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Abelardo Fernández, ha señalado en la previa del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa que es "casi imposible" darle la vuelta al 4-0 encajado ante el Wolwerhampton en Inglaterra, pero quiere que sus jugadores vayan a por la victoria para intentar dar una "sorpresa positiva" a la afición.

"Jugamos en casa, hay que hacer un buen partido e intentar ganar, hacernos fuertes, porque nunca se sabe. Está muy difícil, casi imposible, pero intentaremos ir a por el partido y nunca se sabe, a lo mejor damos una sorpresa positiva y podemos pelear la eliminatoria, todavía", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que busca buenas sensaciones y, si traen consigo una remontada, mejor. "Buscamos hacer un gran partido para como mínimo ganar. Tenemos que jugar pensando en hacer un partido distinto al de allí, porque ni el resultado ni el partido fue el que esperábamos", reconoció.

"El escenario es meter cuatro goles y que el 'Wolves' no meta ninguno para ir a la prórroga, es muy difícil. Pero nunca se sabe, igual hacemos un buen primer tiempo y vamos 2-0 al descanso. Nuestra mentalidad será meter algún gol al principio", explicó al respecto.

Eso sí, si no llega la remontada, el asturiano se conforma con conseguir una victoria y con que el equipo recupere las buenas sensaciones. "No es fácil tener regularidad en esta situación, pero creo que es todo mental aparte de futbolístico. No sé si lo conseguiremos pero lo lucharemos, seguro", reiteró.

"Raúl Jiménez es fuerte, juega bien de espaldas, maneja las dos piernas fenomenal y tiene buen juego de cabeza, es uno de los delanteros más completos en la Premier. Ellos son rápidos y verticales y es difícil, no nos queda otra que atacar y ellos tienen jugadores que con espacios son todavía más peligrosos", destacó del rival.

No obstante, su lucha está en LaLiga Santander y más tras perder un partido contra un rival directo como el Valladolid. "Después del domingo, en un partido que teníamos marcado en rojo con rotulador y esperas una victoria y tienes una derrota, es lógico que el ánimo de los jugadores y el mío propio no sea el más adecuado, pero vas analizando las cosas y es lógico que vuelva el optimismo, el lunes tuvimos una reunión muy positiva en el vestuario. Lo vamos a conseguir", apuntó el 'Pitu'.

"Lo del otro día es una decepción, porque era el Valladolid y es un rival directo, porque pensábamos que era un partido importante, pero las circunstancias del partido cambian y a los 20 minutos estar sin David, las cosas se ponen muy difíciles pero el equipo dio la cara. Salí orgulloso de mis futbolistas", se sinceró.

De cara a esa lucha en LaLiga, Abelardo cree que la clave va a ser "ganar siete partidos". "No sé si será aquí o fuera, pero ganar los siete en casa va a ser muy difícil, así que tendremos que puntuar fuera. Tenemos que ir, en los trece partidos que quedan, los 95 minutos al trescientos por cien, a toda leche. Vamos a intentarlo y estamos convencidos de que lo vamos a sacar, aunque nos va a costar muchísimo trabajo y será muy difícil", auguró.