Abelardo: "Ganar al Getafe sería un paso importante, pero no le daría más valor"

Fútbol.- Abelardo: "Ganar al Getafe sería un paso importante, pero no le daría m

Fútbol.- Abelardo: "Ganar al Getafe sería un paso importante, pero no le daría m - Xavi Bonilla / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Abelardo Fernández, confesó que su equipo está "mejor" en lo anímico tras imponerse el pasado sábado al Deportivo Alavés, pero pidió seguir centrados de cara a "otra 'final'" la que les medirá a un "equipo espectacular" como el Getafe en busca de una victoria a lo que no daría "más valor" pese a la entidad del rival.

"Después de una victoria, los ánimos siempre están mejor. Estamos muy contentos, pero como dije después del partido estamos pensando ya en el Getafe. La del sábado fue una victoria importante, pero esto no para, este martes ya tenemos otra 'final'", aseguró Abelardo en rueda de prensa.

El asturiano ha notado al equipo "más contento", pero advirtió que lo ve "liberado". "Aún no estamos salvados", recordó, pidiendo en fijarse solo en ellos mismos y no en sus rivales directos, y "conseguir victorias". "Aún estando últimos dependemos de nosotros mismos. Es mejor que nuestros rivales hayan perdido, pero no sé si (la pelea por el descenso) será entre los cinco que estamos ahora o se puede sumar alguno más", explicó.

"Nadie puede darse por 'muerto' ni por 'vivo' todavía, todos se pueden salvar y alguno más se puede ver en situación de peligro", añadió el exjugador, al que le da "igual jugar antes o después" que sus rivales. "En la situación en la que estamos sólo podemos pensar en ganar", reiteró.

Para Abelardo, su equipo hizo el sábado "un gran partido en líneas generales en ataque y defensa". "Esa es la clave, no cometer errores individuales y ser conscientes de lo que nos jugamos. La línea del sábado es la que todos queremos en todos los partidos", comentó.

Sobre si hará rotaciones, avisó que tiene que "ver cómo" le llegan los que jugaron el sábado. "Tengo pensado en la cabeza el equipo con el que jugar", reconoció, dejando claro que ve complicado contar con Raúl de Tomás porque "no es buena señal" que se retirase del entrenamiento del domingo por sus molestias de rodilla y que tiene "tres porteros para elegir" ahora que recupera a Diego López.

El entrenador 'perico' aclaró que "apenas" podrá preparar el partido y que por ello usará "un arma importante" como el video para medirse a un "'equipazo'" como el Getafe. "Es un equipo espectacular de ver y que me encanta, se le nota la mano del entrenador, que está demostrando ser un grandísimo entrenador, y con unos jugadores implicados en esa idea. Es un espejo en el que mirarnos muchos equipos. Además, recuperan tres efectivos muy importantes (Arambarri, Maksimovic y Mata que elevan su nivel. Ganar sería dar otro paso, nada más, uno importante, pero no le daría más valor", sentenció.