Abelardo: "No hemos venido a hacer turismo"

El entrenador del RCD Espanyol, Abelardo Fernández, aseguró que tratarán de sacar un "resultado positivo" en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que le medirá al Wolverhampton inglés este jueves a partir de las 21 horas.

"No hemos venido a hacer turismo sino a sacar un resultado positivo porque queremos llegar lo más lejos posible", indicó el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al choque, donde Abelardo no quiso dar pistas sobre el once inicial. "No voy a decir quién jugará", espetó.

"Es un partido que me ilusiona muchísimo. Lo más importante es LaLiga pero aquí no venimos a hacer turismo sino a sacar un resultado positivo. Intentaremos ganar el partido y competir. Habrá un rival enfrente que nos pondrá las cosas muy difíciles porque están haciendo muy bien las cosas y tienen a grandes jugadores", expresó Abelardo.

Además, el técnico asturiano insistió en que se trata de "un equipo muy organizado y muy fuerte en acciones de estrategia". "Es difícil pillarles en transiciones y son peligrosos en las contras. Nos va a exigir al 200 por ciento", manifestó el 'Pitu'.

"Es una oportunidad para seguir adelante en Europa. Al Espanyol le costó mucho quedar séptimo como para que nos tomemos el partido relajados. Intentaré poner el mejor equipo posible. Habrá cambios porque la prioridad es LaLiga pero será un equipo competitivo. Los jugadores están motivados por jugar y satisfacer a los 1.200 seguidores que se han desplazado hasta aquí. Como entrenador será un reto bonito", reconoció.

"El equipo está muy ilusionado con esta eliminatoria y con llegar lo más lejos posible. Y mañana habrá jugadores que no están participando en LaLiga que me tienen que poner las cosas difíciles. Viendo cómo entrenan, me cuesta escoger no el once sino la convocatoria. Algunos no van convocados y lo merecen, y este jueves van a tener su oportunidad de demostrarme que puedo contar más con ellos", finalizó.