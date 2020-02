Abelardo: "Para lo visto, el resultado ha sido muy excesivo"

Publicado 20/02/2020 23:55:51 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Abelardo Fernández, cree que el 4-0 que han encajado en el Molineux del Wolves, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, ha sido "muy excesivo" ya que su equipo ha llevado el peso del choque y ha pagado de forma "abultada" el no tener acierto ante unos ingleses muy efectivos.

"Yo quería ganar. Creo que he sacado el equipo que creía que podíamos ganar al Wolves, no ha sido así. Pero la Liga es la competición más importante por la situación que tenemos tan delicada. No han salido las cosas, el resultado ha sido excesivo para lo visto, no digo que tuviéramos que ganar o empatar, pero ha sido muy excesivo", opinó en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que el fútbol es eficacia. "Hoy la ha tenido el Wolves. Con 1-0 hemos tenido opciones de empatar y el 2-0, el golazo de Neves, nos ha matado. No hemos sido contundentes en las jugadas de los goles, no nos podemos ir contentos", apuntó.

"El Espanyol ha llevado el peso del partido, hemos tenido ocasiones, pero cuando no las conviertes puede ser que el Wolves te mate, de una forma abultada para mí. No puedo vender motos y decir que hemos jugado un gran partido cuando nos han metido un 4-0", aclaró al respecto.

Sin querer "desmerecer" a la Liga Europa, dejó claro que su objetivo era y es el partido del Valladolid. "Es muy importante, no significa que vayamos a ganar por sacar a otro equipo. Pero creía que hoy podíamos ganar con este equipo, competimos bien pero ese 4-0 parece que no justifica lo que estoy diciendo", reiteró.

Por contra, no cree que este 4-0 vaya a tener repercusiones negativas en la lucha por salir del descenso en LaLiga. "No creo que haya que hacer nada en especial, lo bueno es que el domingo tenemos otro partido y sabemos todos de su importancia. Cambiaremos el 'chip' a partir de mañana. No creo que vaya a influir de manera negativa en la Liga, para nada", se sinceró.

"Hemos hecho 60 minutos buenos y da igual quién hubiese jugado hoy. El Wolves se ha mostrado muy efectivo, ha sido la clave. No creo que nos hayan superado en el juego, llevamos la mayor parte del peso del partido pero no se tradujo en goles. No hago la cruz a nadie por haber hecho hoy un mal partido, los juzgo por los entrenos", comentó sobre la actuación de los jugadores de esta noche.