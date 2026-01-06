El Abierto de Australia repartirá en 2026 una cifra récord en premios monetarios

Archivo - 26 January 2025, Australia, Melbourne: Italian tennis player Jannik Sinner celebrates with the Norman Brookes Challenge Cup trophy after defeating Germany's Alexander Zverev during their Men's singles final tennis match of the Australian Open te - James Ross/AAP/dpa - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que arrancará en Melbourne el próximo 18 de enero,, anunció este martes que repartirá una cifra récord de premios en metálico, con una dotación de 111,5 millones de dólares australianos (más de 64 millones de euros), un 16 por ciento más que en 2025.

Los organizadores informaron en un comunicado en la página web del 'grande' que los campeones individuales del cuadro femenino y masculino recibirán 4,15 millones de dólares cada uno (2,6 millones de euros) y que aquellos que caigan eliminados en la primera ronda se embolsarán 150.000 (más de 86.000 euros).

"Este aumento del 16 por ciento en los premios monetarios demuestra nuestro compromiso de apoyar las carreras del tenis en todos los niveles", aseguró al respecto Craig Tiley, director ejecutivo del Abierto de Australia.