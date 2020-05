El abogado de Neymar descarta "movimientos bruscos" en los próximos meses en los fichajes

"La 'burbuja' se ha roto, los clubs no vivían una situación así desde la Segunda Guerra Mundial", advirtió el abogado de Neymar

El abogado brasileño Marcos Motta descarta "movimientos bruscos" en los próximos meses en los fichajes de futbolistas e instó a la "colaboración" entre jugadores y clubs para ampliar los contratos más allá del 30 de junio para acabar los campeonatos en el ISDE Webinar, incluido en las actividades del ISDE Sports Convention (ISC).

"El mercado de fichajes va a cambiar en los próximos meses, va a ser más realista, sofisticado y puntual. Preveo pocos fichajes porque no son buenos para la imagen de la industria y los movimientos no serán bruscos", indicó en su charla bajo el título 'Los desafíos del sistema de transferencia de jugadores y el papel de los agentes y abogados en tiempos de la COVID-19'.

El socio fundador de Bichara e Motta Advogados y profesor de ISDE subrayó que la relación entre jugadores y clubs "ha cambiado" con la crisis por la pandemia y que, salvo en el caso de los grandes clubs como Real Madrid, FC Barcelona o Manchester City, "habrá pocos fichajes" popr las secuelas económicas de la pandemia.

"La 'burbuja' del mundo del fútbol se ha roto. Vivimos en un mundo de ilusión, pero esta no es la realidad. Nunca en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, los clubs estuvieron en esta situación. Han caído la venta de entradas, los ingresos por merchandising y patrocinio ... Toda la industria ha salido perjudicada", comentó.

El abogado que supervisó el traspaso, por 222 millones de euros, de su compatriota Neymar del FC Barcelona al París Saint Germain consideró que en el actual contexto por la COVID-19 el fútbol debe "comprender", "aprender" y "adaptar". "Comprender lo que pasa; aprender lo que pasa, y adaptarse a lo que pasa. No es momento de llevar a cabo moivimientos agresivos", dijo.

Miembro del consejo de la Asociación Europea de Agentes de Fútbol (EFAA) y de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol (AIAF), Motta explicó que las directrices de la FIFA sobre la ampliación de los contratos de los jugadores después del 30 de junio "son recomendaciones".

"No son reglas porque FIFA no puede decidir sino la legislación de cada uno de los países. No concibo que un club amplíe el contrato sin la anuencia del jugador. Lo importante es que existe una colaboración entre las partes, y que se haga de forma consensuada, nunca de manera unilateral", aclaró.

Con cerca de 25 años de experiencia en el mundo del fútbol y asesor legal en más de 400 litigios ante la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el abogado pronosticó que la industria del fútbol será una de las primeras en superar la crisis económica causada por la pandemia.

"Forma parte del Entretenimiento y es la segunda más impactada por la crisis después de la industria del turismo. Pero pocas reúnen los aspectos cultural, social y económico como el fútbol, y en países como Alemania, España y Brasil se está trabajando para que sea el motor para salir de la crisis", señaló.

Este es el tercer ISDE Webinar durante el estado de emergencia sanitaria decretado por la pandemia de la COVID-19, incluido en el programa del ISC, el congreso internacional sobre el derecho y la industria del deporte que se celebrará en Madrid.

En los otros dos anteriores intervinieron el abogado brasileño Daniel Cravo, experto en derecho deportivo de ISDE y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol (AIAF), y el Director del Área de Fútbol Femenino de LaLiga, Pedro Malabia.