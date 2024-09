Abraham Carrión: "La sensación es de tristeza porque estábamos mostrando un nivel competitivo muy alto"

PARÍS, 3 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto en silla, Abraham Carrión, advirtió que tenía la sensación "en caliente" de que no había sido un mal partido pese a la derrota ante Alemania que les deja fuera de la lucha por las medallas y admitió "la tristeza" por no entrar en la lucha por las medallas porque estaban jugando "bien" y mostrando "un nivel competitivo alto" en estos Juegos Paralímpicos de París.

"Justo después del final y en caliente, con la sensación de habernos quedado fuera de la pelea por las medallas, se podría decir que la sensación es de que no ha sido un buen partido. Yo no creo que haya sido así, hemos intentado todo lo que teníamos, hemos competido, quizás más momentos puntuales nos han podido los nervios y un bajo acierto en tiro que les ha permitido a ellos coger una ventaja", detalló Carrión tras el encuentro.

El técnico remarcó que los alemanes estuvieron "en los momentos importantes muy acertados" y que anotaron "una serie de tiros exteriores" que hicieron "muchísimo daño" a su equipo, que se tuvo que "abrir mucho la defensa".

"Habíamos planteado la defensa para que Guntner, que era el jugador más regular de ellos hasta ahora en el torneo, no hiciese nada y eso nos estaba saliendo a la perfección, pero es un equipo plagado de estrellas y Boehme se ha echado el equipo a las espaldas durante los primeros 20 minutos y ha anotado 16 puntos, ha sacado faltas y nos ha hecho muchísimo daño. Y luego también ha aparecido Halouski", lamentó.

Carrión admitió que habían "hablado" de la posibilidad de que Alemania cerrase mucho la zona y que habían trabajado para que no eso no sucediese "intentando hacer transiciones", pero no funcionó porque "son una selección muy buena". "Quizás en el tercer cuarto hemos tenido ahí ese arreón donde hemos podido anotar más desde fuera y hemos podido ir también hacia adentro y una vez que habíamos conseguido ese equilibrio dentro y fuera, nos han 'matado' con dos triples seguidos", recordó.

El andaluz dio a los jugadores el "agradecimiento desde el cuerpo técnico porque el despliegue que han hecho de trabajo hasta aquí ha sido increíble". "Por nuestra parte, trabajar ahora porque queremos quedar quintos en los Juegos", advirtió.

"Evidentemente, ahora no es sólo decepción, es tristeza por el hecho de que estábamos jugando bien. Creo que habíamos demostrado un nivel competitivo muy alto y entonces sabemos que somos capaces de poder estar entre los cuatro mejores del mundo y haber podido pelear por medalla, pero estos torneos, cuando llegas a esta fase sin red, si el equipo rival está mejor que tú, es el que pasa y ellos han estado mejor", recalcó el seleccionador.

Carrión no escondió que todos el mundo tenía "mucha ilusión y mucha esperanza en poder pelear por las medallas" en París. "Además, sabemos que hay gente que a lo mejor no continúa en la selección y todos, porque somos una familia, queremos que esas personas se retirasen con una medalla al cuello, que era lo que se merecían", afirmó.

"Por parte del cuerpo técnico, hay sensación de tristeza, pero también muchísimo orgullo por el plantel de jugadores que tenemos. Hay que recordar que hace tres años éramos séptimos de un Europeo y hemos sido luego subcampeones de Europa y aunque aquí vamos a pelear por ser quintos, hemos demostrado que somos una selección que está entre las mejores del mundo", subrayó.

El técnico del Amiab Albacete confesó que al final del encuentro había jugadores "llorando" y que por ello prefirió no decir demasiado. "Me he limitado a decirles que íbamos a agradecer al público la presencia y que íbamos a lamernos las heridas en vestuario, en familia, tranquilamente. No quería alargar esos momentos donde creo que pocos jugadores me iban a escuchar con toda la razón", apuntó.

"Somos un equipo competitivo y nunca queremos perder dos partidos consecutivos. Hemos perdido uno en el que no se podía fallar porque te quedabas fuera del gran premio, pero este jueves tampoco se puede fallar porque nos merecemos y nos sentimos que como mínimo tenemos que estar en el quinto lugar", reiteró el entrenador.

Finalmente, afirmó que ese grupo de jugadores que podría decir ya adiós a la selección han dado "el paso adelante" de comentarlo y que eso se lo pone "más fácil" al 'staff'. "Simplemente lo que hay que decirles es agradecerles todo lo que han hecho. Se van a retirar tranquilos porque saben que la selección se queda en buenas manos por el plantel de jugadores jóvenes que hay, el relevo está asegurado, a lo mejor hay que jugar de otra manera, pero no vamos a bajar el nivel", sentenció.