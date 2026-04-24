La Academia RFEF organiza una jornada formativa para los alumnos de LALIGA Business School La Ciudad del Fútbol - RFEF

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid acogió este viernes la jornada 'Open Day: Inside RFEF', un evento que contó con más de 120 alumnos procedentes de distintos másteres de LALIGA Business School.

Alumnos de MBA of LALIGA, MBA en Castellano, Máster in Global Sports Marketing, Máster en Derecho especializado en Sports & Entertainment, Máster en Marketing Deportivo, Máster en Transformación Digital e IA en el Deporte, Máster en Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol y Máster en Organización de Eventos Deportivos acudieron la Ciudad el Fútbol de Las Rozas.

Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF; José Moya, director de LALIGA Business School e Iván Cancela, director Área de Entrenadores de la RFEF, dieron la bienvenida a los asistentes. "Estamos en un proceso de construir futuro y si vamos de la mano todo será más prometedor", expresó De Miguel sobre las fructíferas relaciones que están llevando a cabo tanto la RFEF como LaLiga.

Por su parte, José Moya quiso destacar la importancia que se le da a la formación en España. "Somos de las pocas instituciones que tenemos un proyecto educativo. La educación es un tesoro y un legado. Tenemos una responsabilidad con la industria del deporte, a nivel nacional e internacional, para su crecimiento", afirmó.

El primero de los apartados de esta jornada lo inauguró Antonio Castaño, director académico de la Escuela de Entrenadores, quien explicó todos los aspectos que abarca la Academia RFEF en lo que a formación se refiere y desarrolló los detalles que desde el organismo tienen en cuenta para llevar a cabo su formación.

Manu Fernández, coordinador de selecciones inferiores masculinas, habló del trabajo que se realiza en todas las categorías inferiores de la selección española. "Buscamos que los seleccionadores conozcan a los jugadores de todas las categorías. Por ello, hay puestos como los preparadores físicos o los analistas que están en varias selecciones", afirmó.

"Es lo que creemos que es importante transmitir a nuestros jugadores para que cuando se terminen las concentraciones con la selección se vayan siendo mejores de lo que llegaron", añadió sobre todo lo relativo a modelo de juego, desarrollo de talento, formación en valores y rendimiento competitivo.

Por otro lado, Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF destacó el plan de ELEVA y el pilar de la colaboración. "Sin la colaboración de todos los estamentos de la RFEF esto nos sería posible. Nos gusta actuar. Nuestra estrategia global es tan simple y tan compleja a la vez como centrarse en las personas. Necesitamos a las persona adecuadas, personas que creen en el proyecto y que son capaces de liderar", afirmó.

Además, se llevó a cabo una mesa redonda sobre la Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar en España en 2030 con Eduard Dervishaj, director de relaciones y proyectos internacionales de la RFEF; Manuel Lalinde, director general de la RFEF y Pablo Gómez, abogado responsable de asuntos corporativos de la RFEF

"Organizar un Campeonato del Mundo no es fácil. A un país le puede tocar esta suerte cada 40 o 50 años. Es el evento más global que se conoce hoy en día en la sociedad y que trasciende más allá del fútbol. Tienes que demostrar la capacidad de demostrar un evento de estas características. Tienes que tener un país abierto, seguro y atractivo para el turismo", dijo Dervishaj.

Que el Mundial 2030 se celebre en tres continentes, desde el punto de vista de Lalinde, "va a dejar un legado de diplomacia y de como coordinar con culturas diferentes muy importante". "Hay que trabajar con cada uno de los gobiernos a nivel estatal, regional y local para que el Mundial se desarrolle con total normalidad y puedan cumplirse todos los derechos prometidos", afirmó Pablo Gómez.

Ignacio Solana, director del departamento de marca y acción social de la RFEF, puso el punto final a la jornada de formación en Las Rozas tratando la gestión de marca y el marketing. "La marca es lo que dicen de ti cuando no estás, sobre lo que dices y lo que haces. Es algo que hay que entrenar todos los días", comentó.

"La reputación debe estar a la altura de la imagen, no vale solo con ganar y por ello se decidió desarrollar un departamento de marca en la RFEF. Tenemos que buscar al público, no podemos quedarnos quietos esperando que a la gente le guste como jugamos", añadió.