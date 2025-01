La acb añade con "orgullo" a Banco Mediolanum a sus patrocinadores oficiales

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La entidad financiera española Banco Mediolanum es el nuevo patrocinador oficial de la acb, entrando a formar parte de la segunda categoría de socios de más importancia para la Asociación de Clubes de Baloncesto --junto a Ionos y Toyota-- y con la voluntad de parte de su presidente, Antonio Martín, de que el "orgullo" inicial del acuerdo, firmado hasta 2027, se convierta en una relación fructífera a largo plazo.

El Palacete Abadal de la Avinguda Diagonal de Barcelona acogió la puesta de largo de este acuerdo de patrocinio oficial entre la acb y Banco Mediolanum, hasta el final de la temporada 2026-2027, que podría verse alargado o mejorado en el futuro dada la "buena química" con la que, según el consejero delegado de la entidad bancaria, Luca Bosisio, empieza la relación.

"Estamos de acuerdo en que tenemos que conocernos y poder llegar a una química, que creo que existe desde el principio. Aumentar el patrocinio es algo que veremos con el tiempo, lo que pueda venir en el futuro no lo tengo ahora a disposición", señaló a los medios en rueda de prensa.

Para el dirigente de Banco Mediolanum, el poder mejorar este acuerdo de nueva cuna depende del tiempo. "Es un tema a seguir, el seguir manteniendo relaciones con la acb porque la única forma de hacer cosas con sentido y que dejen huella es tener una relación que dure en el tiempo", expresó, preguntado por si Banco Mediolanum podría en un futuro dar nombre a alguna competición acb o subir en la pirámide de patrocinadores.

De momento, Banco Mediolanum es patrocinador oficial de la acb y de todas sus competiciones --Liga Endesa (fase regular y Playoff), Copa del Rey, Supercopa Endesa y Minicopa Endesa-- junto a Toyota e Ionos, por encima de ocho marcas proveedoras de la acb y por debajo de Movistar, socio patrocinador, y de Endesa, 'title sponsor' de la asociación.

"Estamos muy orgullosos de este acuerdo, pero estar en el deporte no es algo nuevo para nosotros. Y el baloncesto, por lo que representa por sus valores y su difusión en España --porque es el país en Europa donde tiene más seguidores-- nos permite hacer crecer la marca de la entidad", aseguró Bosisio.

Además, recalcó la "tradición" del Grupo Mediolanum (de origen italiano) en el mundo deportivo. "En su día fuimos patrocinadores del AC Milan en fútbol, el famoso Milan de Van Basten o Gullit. Y también estamos metidos en el ciclismo, con el Giro de Italia. Siempre hemos intentado compartir valores con el deporte, y el baloncesto es un deporte que personalmente amo, tenía claro qué deporte elegir. Es un deporte donde tienes que darlo todo y ayudar a los compañeros", manifestó.

Por su parte, el presidente de la acb, Antonio Martín, recordó que Banco Mediolanum se une a sus "socios". "En la acb hablamos de que no tenemos patrocinadores, tenemos socios. Y es lo que quiero que sienta Mediolanum. Nuestro 'debe' más grande es estar en modo escucha para entender al aficionado, la misma filosofía que tiene el banco; un tratamiento cercano al aficionado o al cliente. Si le das la espalda, trabajas sin saber qué hacer. Es un orgullo y un lujo poder contar en nuestro 'pool' de socios a una entidad como esta. Esperamos estar a la altura", se sinceró.

"Existe una dictadura en el mejor sentido de la palabra de que el consumidor detesta lo que huele a plástico, quieren la verdad. Si haces cosas de 'mentirijilla', no funciona. Porque el cliente lo detesta y no se puede engañar a nadie. La relación con nuestros socios es realista, a veces no coincidiremos en algo pero debe haber un mínimo de coincidencia y, en este caso, hay mucha", celebró Martín.

El acuerdo entre ambas entidades incluye la presencia de Banco Mediolanum en los partidos de las competiciones acb mediante distintos formatos y soportes, además de presencia en las comunicaciones oficiales. La entidad bancaria, con presencia en España desde el año 2000, estará presente también en 'spots' en las retransmisiones televisivas de la competición y en espacios publicitarios en la imagen televisiva de los pabellones.