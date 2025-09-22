La acb estrena el miércoles 'A trece mil pies', documental sobre el día después tras la retirada deportiva

Archivo - Sergio Rodríguez attends an interview during V Spanish Basketball Gala with the presence of the winners in this edition of 2024 at Hipodromo de la Zarzuela on June 26, 2024 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) estrenará este miércoles a partir de las 20.00 horas en su canal de 'YouTube' y en la plataforma de 'streaming' DAZN el documental 'A trece mil pies', que pone el foco en lo que sucede tras la retirada y con Víctor Claver, Sergio Rodríguez, Tomás Bellas y Carlos Suárez como protagonistas.

La acb ha usado las figuras de estas "cuatro leyendas" del baloncesto nacional para relatar "cuatro retos, cuatro nuevas vidas que empiezan, y cuatro historias, alguna tan inspiradora como la que ha vivido Tomás Bellas superando un linfoma de Hodgkin".

Víctor Claver, Sergio Rodríguez, Tomás Bellas y Carlos Suárez hablan sobre el siempre difícil primer año tras su retirada y sobre esos planes "prohibidos" cuando estaban en activo y que ahora podrían hacer sin ningún problema como lanzarse en tirolina o saltar en paracaídas.