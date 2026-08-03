La acb facilita nuevas estadísticas avanzadas de jugadores, equipos y partidos

Archivo - November 16, 2025, Barcelona, Barcelona, Spain: Official ball during the ACB regular season game between FC Barcelona and Baskonia at Palau Blaugrana, Barcelona, Spain, on November 17, 2025 - Europa Press/Contacto/David Ramirez - Archivo

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La acb ha anunciado este lunes la incorporación de un nuevo apartado de estadísticas avanzadas en su web oficial, una herramienta destinada a profundizar en el análisis del rendimiento de equipos, jugadores y partidos de la Liga Endesa para el nuevo curso.

La nueva funcionalidad permitirá consultar métricas avanzadas de los clubes, como el ritmo de juego, la producción por cada 100 posesiones o distintos indicadores de tiro y rebote.

Por otro lado, las fichas de los jugadores incluirán una veintena de parámetros estadísticos, entre ellos el porcentaje de tiro real (TS%), el porcentaje efectivo de tiro (eFG%), el porcentaje de asistencias o los puntos por intento.

Además, estas estadísticas avanzadas también estarán disponibles en el seguimiento en directo de los encuentros a través de acb Live, donde ofrecerán un análisis más detallado del rendimiento colectivo e individual durante los partidos.

Según destacó la competición, esta nueva herramienta pretende facilitar el análisis y la comprensión del juego tanto a periodistas como a aficionados interesados en los datos y el rendimiento de la Liga Endesa.