Acerbi: "No entiendo por qué puedo correr en un parque y no en un centro deportivo que es más seguro"

Fútbol.- Acerbi (Lazio): "No entiendo por qué puedo correr en un parque y no en

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la Lazio Francesco Acerbi aseguró este martes no entender por qué no puede ir a entrenar a las instalaciones deportivas del club, pero "sí ir a correr a un parque público", y que aún no ha recibido "una respuesta adecuada" a esta opinión por parte del Gobierno de su país, que decidió permitir la actividad individual a partir del 4 de mayo, pero no la de los equipos, que tendrá que esperar hasta el 18.

"Soy futbolista, trato de jugar bien al fútbol y cumplir con mi deber. No quiero discutir, hablo en nombre de todos mis colegas, pero no entiendo por qué no puedo correr en el centro deportivo, que respeta todas las reglas de seguridad, y sí puedo hacerlo en un parque público", expresó Acerbi en los medios oficiales del club.

Para el futbolista, en Formello, donde entrena el equipo romano, estarían "aún más seguros". "Francamente, no entiendo la razón de esta elección. Respetamos las indicaciones del Gobierno y nos las arreglamos como podemos, pero como tenemos la suerte de tener un gran centro deportivo, es una pena no poder usarlo", añadió.

Acerbi cree que en las instalaciones se respetarían "las distancias de seguridad" y no estarían "en contra del nuevo decreto". "Estamos acostumbrados a movernos, es nuestro trabajo. La adrenalina, la competencia y los objetivos son parte de nosotros, el permanecer en casa sufrimos mucho, al igual que otras personas", subrayó.

El centrocampista insistió en que no quiere "crear controversia, por supuesto" sino encontrar la razón de por qué los centros deportivos, "que son más seguros que los parques, no lo son". "Si recibiera una respuesta adecuada, la aceptaría, porque es el Gobierno quien decide. El problema es que esta respuesta no ha llegado y estamos hablando de una pregunta legítima", advirtió.

"Nadie quiere ir en contra del gobierno, conocemos y respetamos una situación que ha generado muchas muertes, solo nos gustaría saber por qué no podemos hacer nuestro trabajo en el mejor de los casos. El fútbol también es una industria importante en el país, mueve mucho dinero, y también tendría un papel social importante porque es el deporte más querido", prosiguió el italiano.