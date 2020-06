La ACFF lamenta que "se juegue" con la profesionalización del fútbol femenino

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) lamenta que "se juegue con la profesionalización del fútbol femenino" tras la aprobación como categoría "profesional" de las dos primeras divisiones, según acordó este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"En relación con el comunicado de la RFEF, la ACFF lamenta profundamente la confusión generada por RFEF a la opinión pública al utilizar un término que no existe en la normativa deportiva, como es el de competición profesionalizada, con el objetivo de aparentar haber sido transformada en algo que todavía no es: competición profesional", indica la ACFF.

"La Ley 10/1990 del Deporte establece, en su artículo Artículo 46.1, a), que las competiciones deportivas se clasifican como oficiales o no oficiales, y como profesionales o no profesionales. No existen las competiciones profesionalizadas, y por lo tanto, hasta que sea calificada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como competición profesional, las competiciones de fútbol femenino siguen siendo competiciones no profesionales", remarca la Asociación.

Además, la ACFF ha recordado que el CSD ya advirtió a la RFEF, a la hora de analizar las modificaciones estatutarias planteadas, que "no existía dicha categoría de competición profesionalizada, por lo que debía modificar esta nomenclatura".

"Así, la RFEF reconoce que esta denominación, que no calificación, es únicamente 'a los meros efectos internos y organizativos federativos', tal y como puede comprobarse en los artículos 49 y 50 de los Estatutos RFEF, matiz que no ha sido destacado en el comunicado. Esta posibilidad de libre denominación no supone ninguna novedad", añade la Asociación de Clubes Femeninos.

"Desde la ACFF no podemos entender que se juegue con una cuestión tan importante como es la calificación como profesional del fútbol femenino, ni que se usen nomenclaturas que, evidentemente, llevan a la confusión, dando la apariencia de algo que no es. De esta manera, la denominación "profesionalizada" nada tiene que ver con la calificación "profesional"", inciden porque no se trata de "un premio de consolación".