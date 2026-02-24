Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación: "Es injusto para los inocientes, la verdad saldrá a la luz"

Archivo - Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain FC attends his press conference during the training day of Paris Saint-Germain ahead the UEFA Champions League 2025/26, football match against FC Barcelona at Estadi Olimpic Lluis Companys on September 30, 20 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El lateral derecho del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi ha confirmado que será juzgado por una presunta violación y ha apuntado que es "injusto para los inocentes" y que una "acusación basta para justificar un juicio", pero que espera "con calma" la vista ante el tribunal en la que espera que "la verdad salga a la luz".

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", afirmó el internacional marroquí en una publicación en su cuenta de 'X'.

En 2023, una mujer de 24 años denunció que Hakimi la había violado. Según algunos medios de comunicación, los dos se conocieron en Instagram. En ese momento, Hakimi fue puesto bajo supervisión judicial durante las investigaciones.