Bryan Gil, Ander Barrenetxea o Yeremi Pino, referentes de la nueva Sub-21

Rober González, sustituido por Nico Williams poco después de salir la lista

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo Bryan Gil y el lateral Juan Miranda son los únicos 'supervivientes' de la selección olímpica en la convocatoria de la Sub-21 anunciada este jueves por el seleccionador de la categoría, Luis de la Fuente, para iniciar la fase de clasificación del Europeo 2023.

España arrancará este nuevo objetivo con su duelo frente a Rusia, que se disputará el 3 de septiembre en el estadio Francisco de la Hera (Almendralejo). El segundo encuentro tendrá lugar el 7 de septiembre ante Lituania, en Vilna, en el LFF Stadium.

Además de Bryan Gil, flamante fichaje del Tottenham y que ya ha llegado a debutar en la absoluta, en la lista de esta renovada Sub-21 también destacan los nombres de Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Yeremi Pino (Villarreal), Hugo Guillamón (Valencia) o los jugadores del Athletic Unai Vencedor, Oihan Sancet y Julen Agirrezabala.

Por contra, no aparece Ilaix Moriba, quien ha renunciado a la selección española, tal y como confirmó De la Fuente. "Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no hay más. Era un chico seleccionable y ahora parece que no lo es, ha dejado de serlo. Lo aceptamos con naturalidad, no hay otra fórmula. Son decisiones que toma el futbolista y hay que aceptarlas", se resignó sobre el centrocampista, apartado por el Barcelona.

En cuanto a los nuevos referentes de su equipo, el técnico nombró a Bryan Gil. "Ya ha debutado con la absoluta, pero está en nuestro ambiente. Lo importante es que tenga minutos tanto en su club como en la selección. Está en un proceso de adaptación, es un futbolista muy importante y luego el tiempo dirá. Creemos que tiene un gran recorrido y que puede consolidarse en poco tiempo en la absoluta. Ojalá", confió.

En el ataque también figura Jon Karrikaburu, del que comentó que "es uno de esos futbolistas que llaman la atención". "Es muy joven, tiene ambición, ganas de crecer y está en un club que tiene una apuesta muy clara por la cantera. Creemos que tiene unas posibilidades tremendas, como el resto de compañeros de esta convocatoria y otros que no han podido estar", sentenció.

En cuanto a las expectativas con Julen Agirrezabala, recordó que "solo ha jugado dos partidos en Primera División". "Pero todos sabemos la dificultad que tiene ser portero del Athletic. El rendimiento de estos dos partidos te hace ser optimista, pero tiene delante a un gran portero como Unai Simón y habrá que ver qué continuidad tiene. Todavía le queda mucho por caminar", tranquilizó.

Por último, el riojano llamó a continuar con los buenos resultados tras conquista la plata en los Juegos Olímpicos. "Siempre se puede seguir mejorando y tenemos que seguir mejorando. Nos motivan mucho los resultados de los últimos tiempo y seguimos en ese camino de seguir formando futbolistas gracias al grandísimo trabajo que hacen los clubes", finalizó.

Poco después de conocerse la lista de convocados, la Federación y la selección anunciaron la baja del bético Rober González y la llamada en sustitución del delantero del Athletic Club Nico Williams.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Arnau Tenas (Barcelona), Joan García (Espanyol) y Julen Agirrezabala (Athletic).

DEFENSAS: Sergio Carreira (Mirandés), Guillermo Rosas (Sporting Gijón), Hugo Guillamón (Valencia), Alejandro Francés (Zaragoza), Jon Pacheco (Real Sociedad) y Juan Miranda (Betis).

CENTROCAMPISTAS: Sergio Gómez (Anderlecht), Unai Vencedor (Athletic), Antonio Blanco (Real Madrid), Francho Serrano (Zaragoza), Oihan Sancet (Athletic), Roberto López (Real Sociedad) y Nicolás Melamed (Espanyol).

DELANTEROS: Nico Williams (Athletic Club), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Bryan Gil (Tottenham), Yeremi Pino (Villarreal), Fernando Niño (Mallorca), Jon Karrikaburu (Real Sociedad) e Iván Azón (Zaragoza).