La activista peruana Silvia Vásquez afronta sus demonios en 'El abrazo de la montaña'

La activista, montañista y ejecutiva de la industria tecnológica Silvia Vásquez-Lavado, la primera mujer peruana en hacer cumbre en el monte Everest y en las siete montañas más altas del mundo, afronta sus demonios y revela cómo no se rindió ante el dolor en el libro 'El abrazo de la montaña'.

La obra, editada por 'Temas de hoy' de Planeta, es un testimonio inspirador de valentía y resiliencia y recoge las memorias de una mujer extraordinaria que no se rindió ante el dolor sino que le hizo frente y se lo llevó hasta la cima más alta del mundo, el Everest.

Sumida en una profunda depresión, en la agonía del alcoholismo, ocultando su sexualidad a su familia y reprimiendo el abuso sufrido de niña, Silvia Vásquez-Lavado comenzó a escalar para hacer frente a sus demonios y encontrar la paz y la sanación que tanto necesitaba.

Estas memorias, traducidas a más de diez idiomas, serán además adaptadas a la gran pantalla con una película protagonizada por Selena Gómez, quien definió a la protagonista del libro como una "guerrera".

"Su voz increíblemente cálida revela cómo floreció desde los momentos más oscuros de su vida para convertirse en una inspiración y una defensora de los demás. Este libro es un testimonio del extraordinario poder de la vulnerabilidad, la empatía y la generosidad. Estoy asombrada por la fuerza y coraje que ha captura tan bellamente en estas memorias", comentó Gómez.

Silvia Vásquez es una activista contra la violencia sexual, montañista, exploradora y ejecutiva de la industria tecnológica que vive en San Francisco. En 2014 fundó Courageous Girls, una organización sin fines de lucro que ayuda a las supervivientes de abuso sexual y de trata de personas a encontrar su fuerza interior a través del montañismo.

Ha trabajado para compañías multinacionales como eBay, PayPal y Xoom. En 2015, apareció en la lista 'Héroes Corporativos' de la revista Fortune, y fue nombrada como una de las veinte latinoamericanas más influyentes de Sillicon Valley por el sitio web de tecnología CNET.

Al año siguiente se convirtió en la primera mujer peruana en llegar a la cima del monte Everest, y, en 2018, en la primera en escalar las siete cumbres más altas del mundo. Ha sido reconocida por el Gobierno peruano como una de las embajadoras de la Marca Perú. En 2022 publicó la versión en inglés de su libro de memorias 'In the Shadow of the Mountain', que ha sido traducido a más de diez idiomas y cuya la historia será llevada a la gran pantalla protagonizada por Selena Gómez.