El acusado de proferir gritos racistas a Iñaki Williams acepta un año de prisión

Simuló gestos y sonidos de primates durante un partido entre el Espanyol y el Athletic en 2020

El acusado de proferir gritos de carácter racista al jugador del Athletic Club Iñaki Williams durante un partido contra el RCD Espanyol y en 2020 ha aceptado un año de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

En la sentencia de conformidad, que se ha dictado 'in voce' este miércoles en la Audiencia Provincial de Barcelona, también se le impone la prohibición de trabajar en el ámbito deportivo durante 4 años y de acceder a un estadio de fútbol de cualquier categoría durante 2 años.

El acusado, que ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la pena solicitada, ha declarado por videoconferencia al encontrarse indispuesto y su abogada ha pedido la suspensión de la pena de prisión impuesta al no tener antecedentes penales.

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al 25 de enero de 2020 en el marco de un partido de la Liga que tuvo lugar en el RCDE Stadium, en Cornellà (Barcelona) en el que se enfrentaban el RCD Espanyol y el Athletic Club. En el momento en el que Williams fue sustituido del terreno de juego recibió abucheos en forma de cánticos por parte de un grupo de espectadores, entre los que se encontraba ahora condenado.

DESPRECIO A SU COLOR DE PIEL

El grupo de espectadores simuló gestos y sonidos de primates, un hecho que la Fiscalía dice que es "público y notorio" que se ha repetido por parte de grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra.

Lo hicieron, según el ministerio público, "obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador", profiriendo gritos racistas y escenificando gestos de menosprecio hacia su persona, unos hechos que le generaron sentimientos de frustración, vergüenza y humillación en Williams.

EL IMPACTO

En el momento de estos hechos en el campo había más de 27.000 asistentes y la audiencia televisiva se estima en un mínimo de 209.512 telespectadores, además de una cifra "indeterminada pero masiva" de oyentes que pudieron escucharlo en diversas radios que retransmitieron el encuentro deportivo y tuvo un gran impacto en redes sociales.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de prisión de 2 años, 5 más de prohibición para acudir a estadios de fútbol, así como una multa de 5.400 euros por un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en su modalidad de lesión contra la dignidad de las personas por motivos racistas y en concurso de normas con un delito contra la integridad moral.

Por su parte, LaLiga, que fue quien denunció estos hechos ante la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, pedía inicialmente la misma pena que el Ministerio Público.