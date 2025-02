Adam Hanga: "Este año no hay favorito y es una oportunidad para nosotros"

Adam Hanga during the Media day of Joventut Badalona ahead the Spanish Cup, Copa del Rey, Basketball at Palau Olimpic Badalona on February 10, 2025 in Badalona, Spain.

Adam Hanga during the Media day of Joventut Badalona ahead the Spanish Cup, Copa del Rey, Basketball at Palau Olimpic Badalona on February 10, 2025 in Badalona, Spain. - JAVIER BORREGO

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero húngaro del Club Joventut Badalona Adam Hanga declaró que en esta edición de la Copa del Rey, que arranca este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, no hay un claro favorito y que esto supone una oportunidad para su equipo, que se medirá en cuartos de final a Unicaja (18.30) en el que será el partido inaugural de la competición.

"La Copa siempre creo que es muy abierta. Pero de verdad que este año yo no diría que hay un favorito. Nunca se sabe quién va a ganar. Así que bueno, esto es chulo yo creo que para los aficionados. Y bueno, una oportunidad para nosotros también", afirmó Hanga en una entrevista a Europa Press sobre la igualdad que existe entre los ocho equipos participantes en esta edición de la Copa.

El conjunto verdinegro se medirá en cuartos de final a Unicaja, campeón del torneo en 2023, un equipo con el que se conocen muy bien mutuamente. "Nos conocemos muy bien. Es un equipo que juega muy físico. Que te lleva al límite de jugar en las líneas de pases. Y bueno, te fuerza que tienes que jugar 5 contra 5. Y ellos después de buena defensa intentan correr y sacan canastas fáciles", destacó.

"Tenemos que preparar muy bien el partido porque sabemos que nos cuesta mucho jugar contra equipos que juegan físico", afirmó Hanga sobre el partido que disputarán frente a los de Ibon Navarro, contra los que ya se midieron en el mes de noviembre en un partido de Liga Endesa y que terminó con victoria malagueña (75-79).

En caso de vencer al equipo de la Costa del Sol, la 'Penya' se podría medir en semifinales al Barça, equipo con el que el alero húngaro logró el título en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021). Un posible enfrentamiento en el que no quiere pensar. "No pienso más allá. Creo que no tiene mucho sentido de pensar en ello. En un torneo así hay que jugar día a día. El primer partido es el más importante y luego veremos qué pasa después", declaró.

Esta será la primera participación de Hanga en la Copa del Rey como jugador del Joventut, equipo al que llegó este pasado verano y al que no le costó adaptarse. "Adaptarnos fue muy fácil para mi familia. Porque es casi como volver a casa después de tres años fuera. Así que muy bien. Para el equipo también yo creo que fue bastante sencillo. Me encanta trabajar con nuestros entrenadores, 'staff' y mis compañeros", afirmó.

El jugador de 35 años decidió volver a España tras un año en el Estrella Roja, asumiendo a su llegada a Badalona un rol de referente del que aprende todos los días. "Voy aprendiendo todos los días. Como veterano también intento mejorar cada día como persona, como jugador e intento ayudar a mis compañeros. Obviamente con menores o mayores éxitos, pero intento siempre ser positivo. Siempre intento ayudar al máximo y nada más. Y ser como soy yo. Creo que el club tampoco me pide más", explicó.

Con el objetivo de alargar su carrera el jugador ha decidido retirarse de la selección húngara. Una decisión que define como "complicada pero sencilla". "Fue decisión complicada pero sencilla, porque he valorado muchas cosas en mi vida. He valorado las cosas con mi familia y al final fue una decisión que fue muy clara, la decisión que tenía que tomar", declaró.

"He valorado que me gustaría jugar más años y yo me veo aquí, ayudando a este equipo y formar parte de este proyecto en la 'Penya'", aseguró un Hanga que termina contrato en 2026 y que tiene la intención de continuar su carrera deportiva en el conjunto verdinegro.

No obstante, quizá eche de menos, cuando se retire, el no haber podido debutar en la NBA, aspiración que tenía en 2017. Aunque no cambiaría el cumplir ese objetivo por el título de Euroliga que logró con el Real Madrid en 2023. "Nunca cambiaría el debutar en la NBA por quitar el trofeo de Euroliga, así que bueno, al final todo ha ido bien y todo ha ido de esta manera", finalizó el alero húngaro, que viaja a Gran Canaria con el objetivo de lograr su cuarta Copa del Rey.