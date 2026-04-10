Aday Mara: "Firmaba un equipo de la NBA que me vea como su futuro pívot para muchos años"

March 14, 2026, Chicago, Illinois, USA: Michigan basketball player ADAY MARA celebrates after the conclusion of the semifinal game of the 2026 TIAA Big Ten Men's Basketball Tournament where Michigan defeated Wisconsin 68-65 at the United Center. - Europa Press/Contacto/Luke Welsh

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pívot zaragozano Aday Mara, que el pasado lunes hizo historia al ser el primer español en proclamarse campeón universitario en los Estados Unidos con Michigan, tiene que ver ahora cual es su futuro, si decide presentarse al 'draft' de la NBA o cumplir su último año académico, pero que si opta por la liga estadounidense tiene que ser por un equipo que quiera "trabajar" en su juego y le vea como "su futuro pívot muchos años".

"Todavía queda un verano entero en el que tengo que preparar el 'draft', hablar con equipos y entrenar con ellos, y mirar a ver en qué posición. Por así decirlo, tengo la suerte de poder decidir qué hacer. Las dos opciones son buenas y me van a ayudar un montón, tanto si me quedo como si me voy", afirmó Mara en una entrevista en 'El Partidazo de COPE'.

El jugador zaragozano se marcha en breve a "entrenar" a Los Ángeles para "seguir mejorando el físico y el juego" y "poder entrenar con varios equipos de NBA" que podrían estar "interesados" en hacerse con sus servicios. "Tengo entrevistas, hablo con ellos, y luego, dependiendo de cómo vaya y de qué equipos me quieren y en qué posición, decido si poner el nombre en el 'draft' o no. Entonces, cuando llegue el momento, pues ya tomaré esa decisión y veré que cuál de las mejores es la mejor", subrayó sobre una decisión que tomará tras escuchar a sus padres. "Nunca me han dicho tomar una decisión, siempre me ponen las cartas en la mesa y me dicen sus opiniones y al final soy yo el que toma la decisión", comentó.

"Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea con proyección a poder ser un jugador importante a largo plazo. Es más hablar con equipos y ver quién te quiere más y quién quiere trabajar contigo más que un número o la posición. Firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pívot para muchos años", expresó el zaragozano.

Aday Mara recuerda que en la actualidad hay jugadores "grandes y muy altos con talento y que hacen muchas cosas" en el baloncesto como el caso del francés Victor Wenbanyama, de San Antonio Spurs, y que por ello las franquicias de la NBA "igual están buscando este tipo de perfil".

"Nosotros en nuestro equipo, siempre al principio de temporada pusieron muchas dudas porque éramos muy grandes y no habíamos jugado en posiciones más pequeñas, pero el hecho de cambiar y acostumbrarnos a jugar así nos ayudaba. Contra los otros equipos teníamos una ventaja física y de cuerpo que era muy complicado para ellos mantener nuestro ritmo. Creo que ahora se está buscando la gente alta con talento que pueda hacer muchas cosas para ponerles en posiciones más pequeñas y sobre todo en defensa que sea más complicado para otros equipos", detalló.

El español cree que en caso de optar por jugar el año que viene en la NBA y adaptarse "lo antes posible o para estar lo más preparado" sería apuntalar y mejorar "todo lo que es movilidad de pies", algo que ha mejorado "este año un montón". "Y el poder defender varias posiciones, pequeños que eso sí que se busca y que diría que es la cosa más grande que debería mejorar para adaptarme", sentenció.

El pívot de la Universidad de Michigan "nunca" se ha fijado "en un jugador solo" sino que ha preferido coger "cosas" de varios. "Es como crearte un plato, pero diría que los Gasol siempre me han influido un montón", remarcó, dejando claro que "nunca" le han gustado "las comparaciones".

A nivel personal, apuntó que le gusta "disfrutar del baloncesto, que se lo pasa bien jugando y que siempre intenta buscar disfrutar de las experiencias, tanto dentro como fuera de la pista", mientras que admitió que en su traslado a los Estados Unidos tuvo "suerte" en su adaptación porque en Los Ángeles, donde está la Universidad de UCLA, "hay mucho latino" y eso le ayudó a irse "adaptando poco a poco".

"Pero sí que es verdad que se pasa un poco mal cuando estás en el vestuario con el equipo y, por ejemplo, el equipo se está riendo y no sabes de qué, y puedes pensar cualquier cosa. Lo que más pienso cuando estoy aquí en Estados Unidos es que igual no me llegan a conocer al cien por cien porque igual no me sabía expresar", añadió al respecto.

Pese a su gran actuación en la temporada, el aragonés no se ve ejerciendo liderazgo en el vestuario. "No, yo prefiero ser un líder jugando. No soy mucho de hablar, soy de hacer mientras juego. No soy el que te va a pegar cuatro gritos en medio del corrillo", puntualizó el pívot, de 2,21 metros, que está "entrenando un montón" y que va "mejorando poco a poco". "Todavía tengo bastante que cambiar, pero estoy en ello", remarcó.

Finalmente, Mara, que hizo hincapié en la importancia de la NCAA en los Estados Unidos y las "afluencias impresionantes de público" del 'March Madness', 'La Locura de Marzo' con la que se conoce la fase final universitaria, espera jugar "lo antes posible" con la selección española. "Tengo muchas ganas de estar con España, representar España, pero hay que ver muchas cosas porque este verano y si tengo más tiempo o no. Por mí, lo antes posible", sentenció.