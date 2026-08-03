ADESP recupera el legado de casi un millar de deportistas de alto nivel de los años 80 y 90 - ADESP

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Deporte Español (ADESP) ha concluido un estudio retrospectivo sobre los deportistas españoles de alto nivel entre 1980 y 1997, un trabajo realizado en colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD) que analiza 977 expedientes con el objetivo de recuperar el legado de quienes compitieron en una etapa anterior al actual sistema de reconocimiento y seguir avanzando en su protección.

Según informó este lunes la entidad, se trata del primer estudio documental de estas características en España, elaborado tras un largo proceso de recopilación de datos para identificar a deportistas que obtuvieron grandes resultados en una época en la que, según destacó, "todavía no existía un marco tan definido como el de hoy". El informe busca servir de base para reforzar el reconocimiento institucional de estos deportistas.

En la captación de la información también han participado destacados exdeportistas, liderados por la exgimnasta Almudena Cid. Entre los colaboradores figuran además el exjugador de baloncesto Fernando Romay, la exciclista Dori Ruano, el exesgrimista José Luis Abajo 'Pirri', la extaekwondista Coral Bistuer, la exnadadora artística Andrea Fuentes, el exportero de balonmano José Javier Hombrados, la exesquiadora Lola Fernández Ochoa o la regatista Natalia Vía Dufresne, entre otros.

El presidente de ADESP, José Hidalgo, aseguró que este trabajo "supone un paso muy importante para poner en valor el esfuerzo y la trayectoria de muchos deportistas que fueron fundamentales para construir la historia del deporte español". Además, destacó que "la colaboración con el CSD ha sido clave para desarrollar un estudio que ayuda a mirar al pasado con justicia, rigor y con la voluntad de no dejar a nadie atrás".

La asociación señaló que esta investigación se enmarca en su objetivo de construir una política deportiva basada en "la memoria, la justicia y el reconocimiento" de quienes contribuyeron al desarrollo del deporte español y abrieron el camino a las generaciones posteriores.