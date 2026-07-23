Adeyemi: "Flick me pidió que lo diera todo y le dije que estoy preparado"

El nuevo jugador del FC Barcelona Karim Adeyemi en su presentación a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Karim Adeyemi ha asegurado este jueves, durante su presentación oficial como blaugrana, que su nuevo entrenador, Hansi Flick, fue determinante para aceptar la oferta del club catalán, al confiar en él pese a reconocer que la pasada temporada no fue la mejor de su carrera, y dejó claro que llega al Barça "para ganar" y dispuesto a "darlo todo" por el equipo.

"Hablé mucho con Flick y confié en él desde el primer momento. Me explicó qué necesitaba el club y el equipo y le dije que estaba preparado para hacer todo lo que hiciera falta para ayudar al equipo a conseguir nuestros objetivos. Me dijo que era un paso muy importante para mí, que este es un club diferente, el más grande del mundo, y me preguntó si estaba preparado. Le respondí que sí, que jugaría donde me necesitara. Para mí no hay ningún problema, solo quiero darlo todo por el club y por el equipo", afirmó en rueda de prensa.

El internacional alemán admitió que el interés del Barça le sorprendió tras una campaña discreta. "Sinceramente, no podía creerlo. Sé lo que puedo dar y la pasada temporada no fue la mejor. Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad. Hansi me dijo: 'Te quiero, pero necesito que lo des todo'. Eso me impresionó mucho y estoy muy agradecido", comentó.

Adeyemi confesó además que vestir la camiseta 'culer' supone cumplir un sueño. "Mis expectativas son muy altas. Ahora juego en el mejor club del mundo. Es un honor y quiero demostrar al equipo, al entrenador y a toda la gente que apoya al Barça que estoy aquí para ganar", señaló.

Sobre su rol en el equipo, insistió en que no tiene preferencias. "He jugado en todas las posiciones ofensivas y me siento cómodo en cualquiera de ellas. Solo quiero ayudar al equipo a conseguir sus objetivos", reiteró.

Preguntado por sus referentes, no dudó en señalar al argentino Leo Messi. "Messi siempre ha sido el mejor jugador de todos los tiempos para mí. También disfrutaba mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que pasaron por este club", indicó.

Además, elogió a su nuevo compañero Lamine Yamal, con quien espera entenderse sobre el césped. "No lo conozco personalmente, pero habla por sí solo en el campo. Es un futbolista increíble. No solo marca goles o regatea, también crea ocasiones para sus compañeros. Yo soy un jugador que busca los espacios y creo que él puede tener un papel muy importante para mí. Espero conectar muy bien con él y con el resto del equipo", explicó.

No obstante, evitó comparar al joven extremo con Messi. "Creo que nadie puede llegar a ser Messi. Lamine tiene que seguir su propio camino. Es lo mismo que intento hacer yo. Juega con mucha libertad y quizá este año pueda ganar el Balón de Oro, pero tiene que construir su propia carrera", opinó.

El atacante también destacó el ambiente que espera encontrar en el vestuario. "Hansi me dijo que este equipo es una familia. Creo que será fácil conectar porque, cuando lo haces sobre el campo, la edad no importa. Me impresiona que haya tantos jugadores del Barça que hayan ganado el Mundial con España. Han conseguido uno de los títulos más importantes que puede lograr un futbolista, pero siguen siendo muy jóvenes y eso les servirá de motivación para querer ganar todavía más", manifestó.

Asimismo, explicó que ya ha empezado a conocer a sus nuevos compañeros y que afronta con ilusión el inicio de esta etapa. "He disfrutado de estos días aquí. Los jugadores que ya he conocido me han parecido muy respetuosos y tengo muchas ganas de empezar a entrenar con el equipo", dijo.

Adeyemi también habló del significado especial que tiene el Barça para él. "Para mí es el mejor club del mundo por su historia. Desde pequeño he visto jugar aquí a futbolistas increíbles. Además, tiene una conexión especial con Cataluña y con los catalanes. Lo he sentido desde el primer momento que llegué y estoy deseando saltar al campo", aseguró.

Por último, prometió devolver la confianza depositada por Flick y por el club. "Es un honor tener la oportunidad de jugar en el mejor equipo del mundo. También es una responsabilidad devolver esa confianza. Trabajaré cada día para conseguirlo y él puede estar seguro de que lo daré todo por él, por el equipo, por el club y por la afición. Mi sueño es simplemente jugar al fútbol y estoy deseando hacerlo delante de nuestra afición", concluyó.