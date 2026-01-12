Adidas celebra los 25 años de la Liga de Campeones con el lanzamiento de un balón conmemorativo. - ADIDAS

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adidas ha presentado este lunes el balón oficial del 25º aniversario de la Liga de Campeones, que conmemora los 25 años de colaboración entre adidas y la principal competición de clubes de Europa, al tiempo que celebra los momentos más memorables y a los jugadores más legendarios que han marcado el torneo a lo largo de las generaciones.

En el centro de la celebración está una reedición del balón oficial original adidas FINALE 1, meticulosamente rediseñado para el fútbol actual. El balón del 25 aniversario retoma los mismos colores y el mismo estampado gráfico del primer diseño 'starball', al tiempo que introduce un efecto contemporáneo de cambio de color que pasa sutilmente del negro al morado según el ángulo de visión.

Para conmemorar este hito, adidas también ha creado un logotipo especial con motivo del 25 aniversario, que ocupa un lugar destacado en el balón y simboliza la larga colaboración entre adidas, la UEFA Champions League y los jugadores que han marcado su historia.

Para mantener los más altos estándares de juego, el balón utiliza la misma construcción sin costuras y de sellado térmico que los balones oficiales de la Champions League, lo que garantiza un rendimiento de élite gracias a su precisión, consistencia y control óptimos en todas las condiciones.

Un balón que, durante 25 años, ha estado presente en los momentos más inolvidables de la competición como la volea de Zinédine Zidane en la final de 2002, las jugadas brillantes de Lionel Messi que marcaron una época y otros innumerables momentos que han pasado a formar parte de la memoria futbolística mundial.